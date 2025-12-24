Lề lối làm việc mới theo Kết luận 226-KL/TW: Cuối năm, họp phải là để hành động

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 22 và 23/12/2025) đã nêu gương khi đi thẳng vào nội dung chính, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả theo đúng tinh thần Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Vì sao phải chấn chỉnh lề lối làm việc?

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, những hạn chế phổ biến của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức là tính qua loa, đại khái, nặng kinh nghiệm chủ nghĩa, thiếu tư duy hệ thống; làm việc thiếu sắp đặt thành kế hoạch khoa học, ít coi trọng kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm kế hoạch được vận hành thông suốt, tối ưu hóa hiệu quả công tác theo mục tiêu dự kiến; xem nhẹ sơ- tổng kết, hoặc tiến hành thường qua loa, chiếu lệ.

Vì thiếu tư duy hệ thống nên không chọn được các vấn đề trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt tạo đột phá mà thường dàn trải các vấn đề làm phân tán nguồn lực, không đạt được kết quả như mong muốn, gây lãng phí cả tài chính, thời gian và nhân lực.

Khi gặp các ý kiến mâu thuẫn trong tập thể, người lãnh đạo kém năng lực thường ít khi truy đến tận cùng căn nguyên vấn đề mà xử lý kiểu chiết trung, dung hòa các ý kiến để có sự đồng thuận về mặt hình thức, song lại không giải quyết được bản chất của vấn đề.

Một hạn chế nữa được chỉ ra là ban hành quyết định quản lý ít dựa trên dữ liệu, bằng chứng khoa học, phản biện của chuyên gia và các ý kiến của người dân để lựa chọn phương án giải quyết.

Trước khi triển khai nhiệm vụ thì không xác định rõ nguồn lực cần và đủ, nguồn lực cơ bản và nguồn lực dự phòng, đầu mối chịu trách nhiệm chính, lực lượng phối hợp, cơ chế và phương thức tổ chức, dự kiến thách thức cần phải vượt qua, cơ hội phải tận dụng; thiếu ý thức tiết kiệm, tận dụng thời gian.

Tinh thần hợp tác, hiệp quản, làm việc nhóm yếu; ít chú ý sử dụng chuyên gia tư vấn đối với những vấn đề chuyên sâu hay cần tư duy tổng hợp. Ít có thói quen đối thoại với những ý kiến khác với chủ kiến của mình, thậm chí còn có biểu hiện quy chụp, định kiến theo kiểu “độc quyền chân lý”, bắt người khác phục tùng hơn là thuyết phục. Nặng phong cách quan liêu, bàn giấy, xa rời thực tế, thiếu dân chủ.

Dịp cuối năm là “mùa họp,” “mùa hội nghị”. Có những cán bộ quản lý lâm vào tình trạng “ngày ăn ba bữa, họp bốn lần,” không còn thời gian để tư duy và thực hiện các quyết định được đưa ra dồn dập.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức cảm thấy “họp biến thành hành.” Có ý kiến cho rằng căn cứ vào thực tiễn hiện nay thì có tới 50-70% các cuộc họp có thể bị “loại bỏ không thương tiếc.”

Thực ra, họp không xấu. Ngược lại, họp hành có vai trò cực kỳ quan trọng để mọi người trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề nhanh chóng, đưa ra quyết định tập thể, định hướng chiến lược, củng cố sự gắn kết, tinh thần đồng đội trong tổ chức, giúp các thành viên hiểu rõ mục tiêu chung, phân công trách nhiệm, thúc đẩy hiệu suất làm việc.

Ở vị trí người lãnh đạo thì họp là một trong các cách thức để giải quyết công việc trong hoạt động điều hành, quản lý thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của tổ chức.Vấn đề là phải tổ chức họp, hội nghị sao cho hiệu quả.

Kết luận số 226 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba nội dung về ban hành văn bản; về tổ chức hội nghị; về đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Về công tác tổ chức các hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định rất cụ thể: Hằng năm, trên cơ sở chương trình công tác, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị. Không tổ chức hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết.

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, không để vượt định mức kinh phí phục vụ hội nghị; thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thành Phuơng/TTXVN)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường điều phối việc tổ chức hội nghị của cấp mình, ngành mình, đơn vị mình, tránh trùng lặp, quá tải, tập trung vào thời điểm đầu năm hoặc cuối năm; một năm cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị có quy mô toàn tỉnh; cấp xã tổ chức không quá 3 hội nghị có quy mô toàn xã Đổi mới và cải tiến phương thức họp theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung; tập trung thảo luận, không trình bày lại nguyên văn tài liệu đã gửi.

Thực tế cho thấy rằng “quá tải họp” có thể dẫn đến năng suất lao động giảm do lịch làm việc liên tục bị gián đoạn và gây khó tập trung; họp quá nhiều cản trở giao tiếp nội bộ vì tạo ra ức chế; thông tin tràn ngập dễ gây nhiễu, hiểu sai vấn đề; các thành viên trong tập thể cảm giác không được lãnh đạo tin tưởng nên mất đi sự sáng tạo và khả năng động não, cản trở sự đổi mới; tài nguyên hành chính bị lãng phí.

Tuy nhiên, đổi mới lề lối, tác phong làm việc không đồng nghĩa với thái độ cực đoan đối với họp hành. Kết luận số 226 chỉ yêu cầu loại bỏ các cuộc họp hình thức, không hiệu quả, không tổ chức họp bàn về những vấn đề đã có quy định rạch ròi, triệu tập thành phần phải đúng người, đúng việc, chuyển từ chú trọng quy trình sang chú trọng kết quả, giúp lãnh đạo và cán bộ có thời gian giải quyết vấn đề thực tế.

Thái độ né tránh họp hành của các thành viên bình thường trong một tập thể dẫn đến việc bỏ lỡ thông tin quan trọng, thiếu kết nối đồng nghiệp, cản trở sự phối hợp, làm chậm tiến độ công việc, gây ra hiểu lầm và xung đột.

Thái độ cân bằng, đúng đắn đối với các cuộc họp cần được thể hiện ở nhận thức rõ mục đích, mục tiêu của sự kiện, chuẩn bị tài liệu, ý kiến đóng góp trước; đóng góp ý kiến, lắng nghe tích cực, tập trung vào giải quyết vấn đề; đến và về đúng giờ.

Việc đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng liên quan trực tiếp đến việc đổi mới tổ chức hội nghị.

Ban Bí thư yêu cầu: số lượng hội nghị trực tiếp chiếm không quá 40% và số lượng hội nghị trực tuyến chiếm không ít hơn 60% tổng số hội nghị trong năm.

Một số cuộc họp có thể được thay thế bằng sự trao đổi qua Email hoặc Zalo.Ba loại họp hành không thể không tiến hành là họp để ra quyết định; họp để xử lý khủng hoảng; họp để định hướng chiến lược.

Sức mạnh của một tổ chức, tập thể không do số giờ họp quyết định mà phụ thuộc vào khả năng chuyển ý tưởng thành hành động nhanh nhất, hiệu quả nhất./.

