Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2770/QĐ-TTg ngày 22/12/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.

4 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (Phó trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn; Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân Vũ Hồng Sơn.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Nội chính/Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngoài ra, một số đồng chí được mời tham gia Ban Chỉ đạo gồm: đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 198/2025/NĐ-CP ngày 8/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng không nhân dân. Cụ thể:

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương có chức năng tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, phối hợp hiệp đồng giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các địa phương giải quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động phòng không nhân dân; chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và những vấn đề quan trọng liên quan đến phòng không nhân dân; chỉ đạo xây dựng lực lượng, hoàn thiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và các hoạt động phòng không nhân dân ở cơ quan, tổ chức và địa phương theo quy định của Luật Phòng không nhân dân; tổ chức chỉ đạo sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực do Trưởng ban chỉ đạo quy định.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo và quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (22/12/2025) và thay thế Quyết định số 2480/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp./.

