Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 264/2025/QH15 về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ: Nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, đổi mới, quyết liệt hành động. Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm toán nhà nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ này mang tính toàn diện và nổi bật, đặc biệt là đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 với tỷ lệ tử vong thuộc nhóm thấp nhất thế giới; thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành và triển khai thực hiện nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, có tầm nhìn dài hạn đối với phát triển đất nước.

Những kết quả này thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và năng lực ứng phó của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị trong bối cảnh khó khăn chưa từng có.

Trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc do quy định của pháp luật, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất, ổn định, khả thi; tăng cường tính chủ động, bám sát thực tiễn để yêu cầu các cơ quan trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật kịp thời.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết của xã hội; tăng cường giám sát thực tế, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, kết hợp linh hoạt với phương thức giám sát truyền thống nhằm nâng cao hiệu quả, tính công khai và minh bạch.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là đối với các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...

Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước tiếp tục phát huy và thực hiện vai trò người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản điều chỉnh; gắn công tác xây dựng pháp luật với yêu cầu quản lý nhà nước, quản trị xã hội, bảo đảm quy định của luật có tính ổn định, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, có hiệu quả công tác tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đổi mới tư duy quản lý, phương thức chỉ đạo, điều hành để phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tâm lý e ngại trách nhiệm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với các đột phá chiến lược, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân...

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, đồng thuận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch.

Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, vụ việc; có giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong giải quyết án hành chính; Đẩy mạnh tranh tụng trong xét xử, tiếp tục bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp quản lý chặt chẽ, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ.

Kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.../.

