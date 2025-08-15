Quốc hội "tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân"

Ngày 16/8/1945, tại Đình Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (hay còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào), tiền thân của Quốc hội Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Quốc hội khóa XV cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

- Thưa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội có thể chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quốc hội khóa XV là dấu mốc lịch sử quan trọng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn chiến lược, dài lâu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã ban hành 99 luật, 165 nghị quyết, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị; đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành theo thẩm quyền các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Đây là những quyết định trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, đến từng người dân và toàn xã hội.

Quốc hội đã tập trung tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn về thể chế để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là triển khai 4 Nghị quyết chiến lược: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Quốc hội đã đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện phân cấp bảo đảm phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện.

Hoạt động giám sát thể hiện rõ quan điểm đồng hành của Quốc hội với Chính phủ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công Diễn đàn giám sát lần thứ nhất. Nội dung và phương thức không ngừng được cải tiến, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Quốc hội đã thực hiện đầy đủ, linh hoạt và hiệu quả việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; đảm bảo tính tổng thể, có sự gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện. Nhiều quyết định mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ, khẳng định quan điểm lấy con người là trung tâm, mọi chủ trương, quyết sách đều vì nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhiều quyết sách quan trọng như: Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi…

Phát huy vai trò “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

- Xin Chủ tịch Quốc hội cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Về nhiệm vụ thời gian tới, Quốc hội tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp và cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Hiến pháp và các luật, nghị quyết đã ban hành.

Quyết tâm cao nhất để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoàn thành tốt các nội dung của nhiệm kỳ khóa XV, chương trình Kỳ họp thứ 10 với rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Chính phủ dự kiến sẽ trình trên 90 nội dung, có 47 luật. Tiến hành tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tăng cường giám sát, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, nhất là giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn; kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu Quốc hội và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc tại các cơ quan của Quốc hội; tăng cường mối liên hệ thường xuyên, hiệu quả, thiết thực giữa đại biểu Quốc hội với cử tri.

Quốc hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới.

- Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội./.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, chia thành 2 chặng thi.