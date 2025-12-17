Phó Thủ tướng: Lào Cai chủ động đề xuất cơ chế, tạo không gian và động lực mới

Chiều 17/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đối với Quốc hội và sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cần chủ động đề xuất, kiến nghị với Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vùng và tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước mắt, tỉnh Lào Cai phải chủ động, nghiêm túc chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và tâm huyết, kinh nghiệm của người đại biểu dân cử; luôn gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tập trung hoàn thành trọn vẹn trọng trách của đại biểu Quốc hội khóa XV cũng như những khóa tiếp sau.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Tỉnh phấn đấu nhân dân có cuộc sống tiến bộ, khá giả, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, mỗi địa phương trên cả nước đều có những đóng góp quan trọng vào hoạt động nghị trường.

Qua các nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mang tiếng nói của nhân dân vùng cao đến nghị trường Quốc hội.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt bởi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai được kiện toàn sau sáp nhập theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai gồm 12 đại biểu, cuối nhiệm kỳ còn 10 đại biểu; trong đó có 4 đại biểu Trung ương, 6 đại biểu địa phương, với tỷ lệ nữ và đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 50%.

Bám sát yêu cầu “lập pháp chủ động," Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức 45 hội nghị khảo sát, góp ý chuyên sâu tham gia ý kiến vào 148 dự thảo luật, pháp lệnh và gửi trên 300 báo cáo góp ý. Đoàn triển khai 34 cuộc giám sát, khảo sát tập trung vào các lĩnh vực; tham gia đầy đủ 19 kỳ họp Quốc hội, với hơn 500 lượt phát biểu tại tổ và hội trường.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai luôn coi việc lắng nghe và bảo vệ quyền lợi của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó tiếp hơn 1.250 lượt công dân, 559 đơn thư được nghiên cứu, xử lý; nhiều vụ việc kéo dài qua nhiều năm đã được tháo gỡ, mang lại sự yên tâm, ổn định cho người dân.

Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho 14 cá nhân của tỉnh Lào Cai đã có đóng góp vào quá trình phát triển Quốc hội Việt Nam; Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

