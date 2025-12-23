Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về vũ khí hóa học Campuchia

Chiều 23/12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đại tướng Phorn Nara, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về vũ khí hóa học Campuchia.

Chuyến thăm, làm việc của Đại tướng Phorn Nara nằm trong kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá, thời gian qua, hợp tác quân sự, quốc phòng Việt Nam-Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo, tập huấn; quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu, kết nghĩa; giáo dục, tuyên truyền về mối quan hệ hai nước; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 được tổ chức thành công vào tháng 11 vừa qua đã góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh:BQP)

Về phần mình, Đại tướng Phorn Nara chúc mừng Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tới Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Phorn Nara thông báo với Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kết quả cuộc làm việc trước đó với Binh chủng Hóa học.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành hóa học đối với quân đội mỗi nước và đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, thời gian tới, hai cơ quan tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước về các lĩnh vực chuyên ngành phụ trách.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Binh chủng Hóa học và Ủy ban Quốc gia về vũ khí hóa học Campuchia tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước./.