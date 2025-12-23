Kinh tế

Trạm 500kV Pleiku 2 nâng công suất, tăng cường cấp điện miền Trung - Tây Nguyên

Trạm Pleiku 2 nâng công suất lên 1.800MVA giúp đảm bảo nguồn điện ổn định cho miền Trung - Tây Nguyên, hỗ trợ phát triển kinh tế và năng lượng tái tạo.

Văn Giáp
Đội truyền tải điện Biển Hồ sử dụng fly cam kiểm tra tuyến đường dây đường dây 500kV Thạnh Mỹ-Pleiku 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đội truyền tải điện Biển Hồ sử dụng fly cam kiểm tra tuyến đường dây đường dây 500kV Thạnh Mỹ-Pleiku 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 23/12, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nâng công suất thành công máy biến áp 500kV AT2 trạm biến áp 500kV Pleiku 2 từ 450MVA lên 900MVA, qua đó nâng công suất của trạm lên 1.800MVA.

Dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Pleiku 2 được thực hiện trong khuôn viên TBA 500kV Pleiku 2 hiện hữu (không mở rộng diện tích trạm) trên địa bàn xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Việc đóng điện dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và trong khu vực; đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực; giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

