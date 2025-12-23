Trạm 500kV Pleiku 2 nâng công suất, tăng cường cấp điện miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 23/12, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nâng công suất thành công máy biến áp 500kV AT2 trạm biến áp 500kV Pleiku 2 từ 450MVA lên 900MVA, qua đó nâng công suất của trạm lên 1.800MVA.

Dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Pleiku 2 được thực hiện trong khuôn viên TBA 500kV Pleiku 2 hiện hữu (không mở rộng diện tích trạm) trên địa bàn xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Việc đóng điện dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và trong khu vực; đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực; giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Thị trường điện cạnh tranh sẽ hiện thực hóa mục tiêu tăng 3 lần công suất điện Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng cao, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng ngày càng lớn, xây dựng thị trường điện cạnh tranh là giải pháp tất yếu thúc đẩy ngành điện phát triển bền vững.