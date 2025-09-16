Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội.

Dự án lắp máy 2 Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB được giao quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Dự án được triển khai trong hàng rào hiện có của Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội, tại xã Đồng Quang và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội (nay là xã Hưng Đạo). Dự án có quy mô chính lắp đặt 1 máy biến áp 500/220/35kV AT2 công suất 900MVA. Sau khi hoàn thành nâng công suất của trạm lên 1.800MVA.

Dự án sau khi hoàn thành giúp tăng cường đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội; Đảm bảo yêu cầu vận hành cung cấp điện trong các sự cố N-1; tiếp nhận nguồn điện năng từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và hỗ trợ các trạm biến áp 220kV hiện có của khu vực; Tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn cho lưới điện; Giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ngay từ những ngày đầu triển khai, NPTPMB đã khẩn trương bám sát tiến độ, phối hợp đồng bộ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và các cấp điều độ.

Mọi công đoạn từ thiết kế, thẩm định, thi công đến lắp đặt, nghiệm thu đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và nguyên tắc “an toàn là trên hết.”

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế-kỹ thuật, công trình còn có giá trị chính trị-xã hội sâu sắc: Khẳng định quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo EVNNPT và NPTPMB trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, năng lực quản lý và triển khai dự án của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNNPT.

Đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực triển khai các công trình trọng điểm của NPTPMB, đáp ứng kỳ vọng của EVN và EVNNPT. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truyền tải điện Việt Nam hiện đại, đồng bộ, an toàn, tin cậy, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

