Không để các dự án điện chậm trễ do vướng mắc về thủ tục hành chính

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Đầu tư các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch còn chậm

Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng, tính khả thi, cân đối vùng miền và cân đối các loại hình năng lượng, đồng thời bảo đảm phục vụ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 đạt từ 8% trở lên và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; tuy nhiên, hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Tiến độ triển khai các dự án điện chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thời gian qua, bộ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương tập trung triển khai các dự án nguồn và lưới điện, bảo đảm đưa vào vận hành theo kế hoạch. Bộ cũng tổ chức nhiều cuộc họp, đoàn công tác để đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, việc đầu tư các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch còn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Lưới điện đấu nối các dự án điện nhập khẩu từ Lào về các tỉnh phía Bắc chưa được triển khai đồng bộ.

Ngoài ra, nhiều dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh còn vướng mắc về thủ tục quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại Hội nghị, các địa phương đã trao đổi về tình hình tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch điện VIII, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án điện; đề ra những giải pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định cho giai đoạn tới, như: đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; tăng quy mô điện mặt trời tập trung có kết hợp pin lưu trữ; tăng quy mô công suất điện gió ngoài khơi giai đoạn 2031-2035; tăng cường đầu tư lưới điện truyền tải...

Không để các dự án điện chậm trễ do vướng mắc về thủ tục hành chính

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp điện bền vững cho phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ hàng đầu. Năm 2023, Việt Nam từng xảy ra gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tiêu dùng và tạo tâm lý e ngại cho nhà đầu tư.

Hai năm gần đây, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và Chính phủ, tình hình cung ứng điện đã ổn định, nhưng thách thức an ninh năng lượng vẫn còn nhiều.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Từ năm 2020 đến nay, Chính phủ đã ban hành 20 nghị quyết tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 chỉ thị, công điện, nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch điện VIII hiện nay gặp rất nhiều vấn đề.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu phát triển nguồn điện trong điều chỉnh quy hoạch điện VIII rất cao, tuy nhiên thực tế thực hiện các dự án tăng trưởng nguồn điện, lưới điện các năm vừa qua chưa chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, cũng như những nhu cầu về điện giai đoạn 2021-2025.

Một số dự án đã lựa chọn được nhà thầu, nhà đầu tư đã báo cáo tiền khả thi, nhưng tiến độ thực hiện rất chậm... Còn những dự án lớn chưa có nhà đầu tư mặc dù đã được bổ sung vào quy hoạch điện VIII từ 2023 đến nay... Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng xanh, sạch còn hạn chế.

Do đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nhìn nhận rõ tồn tại, nguyên nhân để có giải pháp triển khai đúng tiến độ, góp phần bảo đảm ổn định điện cho sản xuất, tiêu dùng và tạo lợi thế thu hút đầu tư.

Trong điều kiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đặt ra rất cao, bên cạnh việc tập trung thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh,... đòi hỏi nguồn điện năng rất lớn.

“Đây là những thách thức rất lớn, nếu không kịp thời, có giải pháp nhanh chóng về phát triển nguồn điện, nhất là nguồn điện nền, năng lượng xanh, năng lượng sạch thì sẽ có nguy cơ thiếu điện, nhất là giai đoạn 2027-2029”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó yêu cầu rất rõ là công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân...

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá rà soát kỹ lưỡng việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch điện VIII, trong đó rà soát cụ thể các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chậm tiến độ thực hiện, các dự án đang triển khai lựa chọn nhà đầu tư, các dự án đang triển khai xây dựng thì phải có cam kết thực hiện. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết sẽ trực tiếp đi kiểm tra một số dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh là cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để bảo đảm nguồn cung cấp điện, an ninh năng lượng quốc gia thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, đốc thúc, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang được triển khai, đồng thời đề xuất xử lý những chủ đầu tư chậm trễ trong việc triển khai các dự án về điện; khẩn trương lựa chọn các nhà đầu tư để triển khai các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII, hoàn thành trong quý 4/2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát những khó khăn, tồn tại trong thực tiễn triển khai để có phương án đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải kịp thời giải quyết, tuyệt đối không để các dự án về điện chậm trễ do vướng mắc về thủ tục hành chính./.

