Trung Quốc kiện Ấn Độ lên WTO về vấn đề pin năng lượng mặt trời

Lan Phương
Ảnh minh họa. (Nguồn: Business Today)
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 23/12 thông báo đã nhận được đơn yêu cầu tham vấn của Trung Quốc đối với các biện pháp thương mại của Ấn Độ dành cho mặt hàng pin năng lượng mặt trời và các sản phẩm công nghệ thông tin.

Theo đơn nộp lên WTO, Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế liên quan đến trợ cấp ngành năng lượng mặt trời và thuế quan công nghệ.

Cụ thể, Bắc Kinh phản đối một số khoản trợ cấp nhất định của Ấn Độ dành cho lĩnh vực sản xuất pin và môđun năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng khiếu nại các mức thuế mà Ấn Độ áp đặt lên các sản phẩm như điện thoại di động và thiết bị sản xuất màn hình phẳng.

Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này của Ấn Độ mang tính phân biệt đối xử với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, do ưu tiên sử dụng các nguồn lực đầu vào nội địa.

Trung Quốc khẳng định các chính sách của Ấn Độ không nhất quán với nhiều quy định quan trọng của WTO như Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994; Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng và Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.

Việc Trung Quốc yêu cầu tham vấn tranh chấp là bước đầu tiên trong quy trình pháp lý của WTO. Giai đoạn này sẽ tạo cơ hội cho hai nước thảo luận và tìm kiếm giải pháp thỏa đáng mà không cần kiện tụng kéo dài.

Nếu sau 60 ngày tham vấn mà hai bên không thể giải quyết được tranh chấp, Trung Quốc có quyền yêu cầu WTO thành lập một ban hội thẩm để phân xử và đưa ra phán quyết cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#WTO #điện thoại di động #đầu tư Ấn Độ Trung Quốc
