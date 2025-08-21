Kinh tế
Rời Trung Quốc, Apple lần đầu tiên sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ

Sau COVID-19 và sức ép thuế quan, Apple chính thức đặt cược lớn vào Ấn Độ, nơi vừa có thị trường nội địa khổng lồ vừa nhận được ưu đãi sản xuất mạnh mẽ.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Apple dự kiến sản xuất toàn bộ mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ.

Người Mỹ lo ngại trí tuệ nhân tạo cướp đi hàng triệu công việc lâu dài.

Thương mại dịch vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
