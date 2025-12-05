Giá vàng ngày 5/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng hầu như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 4/12 khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng bù đắp tác động từ đồng USD yếu.

Thị trường đang chờ dữ liệu lạm phát Mỹ công bố ngày 5/12 để tìm tín hiệu về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp tháng 12/2025.

Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.210,49 USD/ounce vào lúc 1 giờ 33 phút sáng (giờ Việt Nam), trong khi giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 của Mỹ tăng 0,2% lên 4.243 USD/ounce lúc đóng cửa.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex nhận định lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đang kìm hãm giá vàng, nhưng đồng USD vẫn hỗ trợ một phần cho giá vàng.

Hầu hết các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Fed sẽ giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 9-10/12 nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Lãi suất thấp thường có lợi cho các tài sản không có lãi suất như vàng.

Các nhà đầu tư hiện đang chú ý đến báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 9/2025 - chỉ số lạm phát ưu tiên của Fed, dự kiến công bố vào ngày 5/12.

Theo chuyên gia Edward Meir, thị trường dự kiến sẽ không biến động nhiều trong tuần tới, và vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp. Ông cũng nhận định vàng sẽ không chạm lại mức cao gần 4.400 USD/ounce trong năm nay.

Tại Việt Nam, lúc 6 giờ 7 phút sáng 5/12, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 151,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: