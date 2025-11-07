Giá vàng ngày 7/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng đã giảm khoảng 9% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 của Mỹ cũng tăng 0,3% lên 4.005,60 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade, cho biết, đồng USD giảm một chút giúp vàng dễ dàng tăng giá hơn. Đồng USD giảm 0,2% sau khi lên mức cao nhất trong bốn tháng ở phiên trước, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người giữ các đồng tiền khác.

Phiên trước giá vàng bất ngờ tăng dù kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu khả quan. Theo ông Waterer, tâm lý các nhà giao dịch vẫn bị chi phối bởi đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ kéo dài nhất trong lịch sử.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã cắt giảm lãi suất vào tuần trước, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đó có thể là đợt giảm lãi suất cuối cùng trong năm 2025. Vàng là tài sản không có lãi suất và thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, vào lúc 8 giờ 31 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 146,40-148,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: