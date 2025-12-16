Thịt gà chế biến Việt Nam chính thức xuất khẩu sang thị trường Singapore

Ngày 16/12, tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai), Công ty cổ phần C.P. Việt Nam công bố mốc xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Singapore và đạt ba giải thưởng tại FMCG Asia Awards 2025 và Manufacturing Asia Awards 2025.

Việc Nhà máy CPV Food Bình Phước được chấp thuận xuất khẩu thịt gà chế biến sang Singapore đánh dấu bước tiến quan trọng của Công ty cổ phần C.P. Việt Nam trong quá trình hội nhập chuỗi cung ứng gia cầm chế biến khu vực, đồng thời khẳng định năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của những thị trường cao cấp.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Singapore đã chính thức chấp thuận để doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm gia cầm đã qua xử lý nhiệt, cùng các sản phẩm trứng và thịt gia cầm đóng hộp (không bao gồm thịt bò) được tiệt trùng ở nhiệt độ và áp suất cao.

Quyết định phê duyệt này được xem là một bước tiến quan trọng đối với ngành chăn nuôi – xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore, vốn có yêu cầu quản lý và tiêu chuẩn nhập khẩu rất nghiêm ngặt.

Sản phẩm thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam được sản xuất theo quy trình khép kín tại tổ hợp CPV Food Bình Phước, đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, Halal…, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của thị trường khu vực.

Trước Singapore, sản phẩm đã được chấp thuận nhập khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Hong Kong, Campuchia và Lào; riêng thị trường Nhật Bản ghi nhận sản lượng 10.000 tấn tính đến tháng 11 năm 2025.

Sản phẩm thịt gà chế biến của doanh nghiệp đã xuất khẩu sang thị trường các nước như Nhật Bản, Hồng Kông, Campuchia, Lào và giờ đây là Singapore - một trong những thị trường khó tính nhất thế giới với các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.

Song song với việc đủ điều kiện xuất khẩu các sản phẩm của công ty vào các thị trường được xem là “khó tính nhất thế giới về an toàn thực phẩm” cùng với bộ ba về các giải thưởng lớn lần này tại Martintucup, Awards và FMCG Asic Awards (giải thưởng nhằm vinh danh các công ty hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG tại châu Á) và những giải thưởng quốc tế uy tín.

Ông Wirat Wongpornpakdee, Phó Tổng Giám đốc Cấp cao phụ trách Ngành Thực phẩm và Phát triển Kinh doanh mới của Công ty cổ phần C.P. Việt Nam, cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp, doanh nghiệp cần duy trì kỷ luật vận hành một cách nhất quán và lâu dài. Chúng tôi kỳ vọng việc sản phẩm thịt gà chế biến của CPV Food được đón nhận tại những thị trường khó tính trong khu vực sẽ góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm chất lượng cao.”

Ông Wirat Wongpornpakdee nhấn mạnh, trong thời gian tới, C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các thực hành sản xuất bền vững, đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu, qua đó gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm gia cầm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm thịt gà chế biến sang Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU), góp phần hiện thực hóa mục tiêu dài hạn của Việt Nam để đưa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao vươn ra thị trường quốc tế.

Trong buổi công bố lô xuất khẩu, CPV Food Bình Phước đã trao 242 suất học bổng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho con em cán bộ công nhân viên đang làm việc tại nhà máy.

Hoạt động thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động và đầu tư cho thế hệ tương lai như một phần trong chiến lược phát triển bền vững.

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý-kinh tế hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết CPV Food Bình Phước luôn có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn để đạt được thành quả trong thời gian qua, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp.

Ông bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thúc đẩy mạnh mẽ tính chuyên nghiệp, kể cả hỗ trợ, liên kết với các trang trại chăn nuôi tạo thành chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất, lấy tiêu chí an toàn thực phẩm làm đầu, là cốt lõi trong hoạt động, sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh, môi trường, tăng trưởng xanh, giảm phát thải và đảm bảo phúc lợi động vật.

“Để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và hiệu quả, đáp ứng đúng kỳ vọng, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty hoạt động. Tỉnh luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp và xác định thành công của doanh nghiệp là thành công chung của tỉnh Đồng Nai,” ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển chăn nuôi với quy mô tổng đàn khoảng 3,84 triệu con lợn và gần 36,2 triệu con gia cầm (chủ yếu gà chiếm khoảng 33 triệu con).

Ngành chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất nông nghiệp khoảng 45%, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dịch chuyển theo hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, đặc biệt đối với loại vật nuôi chủ lực là lợn và gà. Ngoài ra, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi ngày càng được chú trọng./.

