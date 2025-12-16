Các hãng vận tải biển khổng lồ nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Nhiều hãng vận tải biển, bao gồm cả những tập đoàn hàng hải khổng lồ toàn cầu, đã nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez của Ai Cập, sau khi thỏa thuận hòa bình Gaza được ký kết tại thành phố Sharm el-Sheikh, qua đó giúp cải thiện điều kiện an ninh và chấm dứt căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ.

Công ty vận tải biển CMA CGM của Pháp đã thông báo nối lại hoàn toàn hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez trong tháng 12/2025, sau chuyến vận chuyển thử nghiệm thành công và an toàn qua Biển Đỏ mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Giới chuyên gia trong ngành vận tải biển quốc tế đánh giá sự ổn định ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb đã khuyến khích nhiều công ty bảo hiểm quốc tế tuyên bố giảm phí bảo hiểm cho các tàu đi qua Biển Đỏ.

Ông Montaser al-Sukari, một chuyên gia vận tải biển quốc tế, giải thích các công ty bảo hiểm vận tải biển toàn cầu chia bảo hiểm tàu thành hai cấp độ, bao gồm cấp độ bảo hiểm thông thường với mức phí bảo hiểm cố định hàng năm, và cấp độ bảo hiểm rủi ro chiến tranh với phí bảo hiểm được đẩy lên mức cao trong thời gian diễn ra cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Ông Al-Sayed al-Shazly al-Naggar, một quan chức thuộc Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Sỹ quan Hàng hải Ai Cập, cho hay mức chiết khấu đã được phê duyệt đối với bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các tàu đi qua Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thương mại di chuyển qua vùng biển này.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) mới đây dự báo doanh thu của kênh đào này sẽ tăng mạnh trong những năm tới, nhờ các hãng vận tải biển quốc tế đang nối lại hoạt động qua tuyến đường biển ngắn nhất kết nối giữa châu Á và châu Âu, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Biển Đỏ ngày càng cải thiện.

Theo dự báo của SCA, doanh thu của Kênh đào Suez dự kiến đạt khoảng 8 tỷ USD trong năm tài chính 2026-2027 và 10 tỷ USD trong năm tài chính 2027-2028.

Kênh đào Suez là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Ai Cập, tạo ra doanh thu 40 tỷ USD trong giai đoạn 2019-2024./.

