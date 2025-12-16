Bộ Thương mại Anh đạt thỏa thuận thương mại lớn thứ tư trong năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại London, Anh và Hàn Quốc đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại tự do (FTA) nâng cấp, nhằm tăng cường xuất khẩu, bảo vệ hàng nghìn việc làm tại Anh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai nước.

Thỏa thuận được Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryant và Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo công bố tại London ngày 15/12.

Đây là thỏa thuận thương mại lớn thứ tư mà Chính phủ Anh đạt được trong năm 2025, sau các thỏa thuận với Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Theo Chính phủ Anh, thỏa thuận này sẽ mang lại khoản thúc đẩy khoảng 400 triệu bảng Anh (536 triệu USD) cho xuất khẩu dịch vụ của Anh, đồng thời đảm bảo tiếp cận miễn thuế quan vĩnh viễn trên 98% các dòng hàng hóa-tương đương mức mà EU đang có với Hàn Quốc.

Các ngành ôtô, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống được bảo vệ đặc biệt, giúp duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khoảng 2 tỷ bảng xuất khẩu của Anh đã tránh được nguy cơ tăng thuế quan từ đầu năm 2026. Các sản phẩm biểu tượng như xe Bentley sản xuất tại Crewe, bia Guinness đóng hộp tại Runcorn và cá hồi Scotland sẽ giữ được lợi thế cạnh tranh trên thị trường nhập khẩu Hàn Quốc, dự kiến tăng 26% đến năm 2035.

Thỏa thuận còn hợp pháp hóa hợp đồng điện tử và các công nghệ số khác, giúp doanh nghiệp Anh giao dịch nhanh chóng, rẻ hơn với Hàn Quốc, đồng thời củng cố quan hệ thương mại hai nước trở thành một trong những quan hệ tiên tiến nhất thế giới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là "chiến thắng lớn cho doanh nghiệp và người lao động Anh," đồng thời nhấn mạnh văn hóa Hàn Quốc đang ngày càng phổ biến tại Anh, từ phim truyền hình như "Squid Game" đến âm nhạc K-pop của nhóm Blackpink. Ông cho rằng thỏa thuận sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ việc làm trên toàn quốc.

Bộ trưởng Chris Bryant nhấn mạnh thỏa thuận khẳng định vị thế lãnh đạo toàn cầu của Anh trong thương mại số và đổi mới, đồng thời bảo vệ các ngành chủ chốt.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Yeo Han Koo khẳng định FTA nâng cấp sẽ củng cố hệ thống thị trường tự do trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế với Anh - đối tác quan trọng tại châu Âu.

Các doanh nghiệp Anh hoan nghênh thỏa thuận. Chủ tịch Bentley Motors Frank-Steffen Walliser gọi đây là "tin tuyệt vời" cho thị trường xe sang tại Hàn Quốc. Đại diện Diageo và Hiệp hội Bảo hiểm Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ, nhấn mạnh lợi ích cho xuất khẩu và dịch vụ tài chính.

Thỏa thuận được dư luận đánh giá là báo hiệu "kỷ nguyên vàng" mới trong quan hệ Anh-Hàn, với việc hãng Virgin Atlantic dự kiến mở đường bay hàng ngày London - Seoul từ năm 2026.

Các thỏa thuận thương mại trước đó của Anh trong năm 2025 bao gồm FTA với Ấn Độ (dự kiến mang lại 4,8 tỷ bảng), cam kết đầu tư 150 tỷ bảng từ Mỹ và tăng trưởng gần 9 tỷ bảng từ thỏa thuận với EU đến năm 2040./.

