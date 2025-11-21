NBER: Tác động của Brexit với kinh tế Anh cao gấp đôi ước tính chính thức

Theo một báo cáo mới từ một nhóm chuyên gia, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này gấp đôi so với các dự báo chính thức.

Báo cáo "Tác động kinh tế của Brexit" do Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) tại Mỹ công bố và có đồng tác giả là nhà kinh tế cấp cao Philip Bunn của Ngân hàng trung ương Anh (BoE).

Nghiên cứu này, đã được trình lên Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR), cho thấy cuộc bỏ phiếu rời EU năm 2016 đã khiến nước này thiệt hại từ 6% đến 8% GDP bình quân đầu người trong thập kỷ qua, tương đương mức tổn thất từ 180 tỷ bảng Anh (235 tỷ USD) đến 240 tỷ bảng Anh (313 tỷ USD).

Trong khi đó, OBR, cơ quan dự báo độc lập của chính phủ, chỉ ước tính thiệt hại ở mức 4%.

Báo cáo của NBER cũng chỉ ra rằng Brexit đã làm giảm năng suất từ 3% đến 4% kể từ năm 2016, đồng thời tác động tiêu cực đến đầu tư và việc làm.

Phân tích cho thấy ngay cả sau khi Hiệp định Thương mại và Hợp tác giữa Anh và EU có hiệu lực, nền kinh tế Anh vẫn tiếp tục tụt hậu so với các nước tương đồng do "các tác động của Brexit tích lũy dần theo thời gian."

Các tác giả cho biết tác động của Brexit "tích lũy dần dần" và rất khó xác định vào năm 2018, nhưng đã trở nên rõ rệt hơn khi tình trạng bất ổn kéo dài, các rào cản thương mại gia tăng và các công ty phải chuyển hướng nguồn lực khỏi các hoạt động sản xuất hiệu quả.

Tác động của Brexit dường như vẫn đang tiếp diễn, với mức sụt giảm GDP là 4–6% vào năm 2021 và dự kiến sẽ sâu hơn, ở mức 6-8%, vào năm 2025.

Báo cáo kết luận rằng việc rời EU đã làm gia tăng bất ổn, gây tổn hại đến đầu tư, làm suy yếu nhu cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm và làm giảm năng suất do "sự đổi mới bị suy giảm."

Báo cáo trên được đưa ra vào thời điểm Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đang chuẩn bị cho ngân sách tuần tới. Trong đó, Brexit được dự đoán sẽ được bà Reeves đề cập như một phần nguyên nhân dẫn đến việc dự báo tăng trưởng của Anh bị hạ cấp một cách tiêu cực.

Tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng trước, bà Reeves đã chỉ ra Brexit là nguyên nhân gây ra sự suy yếu kinh tế của Anh. Trong các cuộc họp này, Thống đốc BoE Andrew Bailey cũng lập luận rằng Brexit sẽ còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế trong "tương lai gần."

Nghiên cứu này cũng được công bố trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bất bình của công chúng đối với Brexit.

Một cuộc khảo sát của YouGov gần đây cho thấy 56% người được hỏi cho rằng việc Anh rời EU là một sai lầm./.

Thống đốc BoE: Brexit sẽ gây tổn thương kinh tế trong nhiều năm Phát biểu tại Washington DC, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), ông Andrew Bailey cảnh báo Brexit sẽ gây tổn thương nền kinh tế trong nhiều năm tới.