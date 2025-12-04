Ba Lan: Nổ pin điện thoại di động, 8 học sinh nhập viện

Thế giới

Chiếc điện thoại mà một học sinh 16 tuổi đang sử dụng đột ngột phát nổ giữa đêm khiến cậu bị thương ở tay và khói bao trùm tòa nhà ký túc xá sau vụ nổ, buộc tất cả học sinh phải sơ tán.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Ngày 4/12, một tòa nhà ký túc xá ở Đông Nam Ba Lan đã phải sơ tán do vụ pin điện thoại di động phát nổ khiến 8 học sinh nhập viện.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra trước 1h sáng, giờ địa phương, tại trường học ở thị trấn Ropczyce.

Chiếc điện thoại mà một học sinh 16 tuổi đang sử dụng đột ngột phát nổ, khiến cậu bị thương ở tay. Khói bao trùm tòa nhà sau vụ nổ, buộc tất cả học sinh phải sơ tán.

7 thiếu niên khác cho biết cảm thấy không khỏe và đã được đưa đến bệnh viện cùng với cậu bé bị thương.

Lực lượng cứu hỏa đã thông gió cho ký túc xá. Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm nào nữa, gần như tất cả học sinh sơ tán đã được phép trở về phòng của mình.

Chính quyền địa phương cho biết đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

