Mỹ cảnh báo nguy cơ cháy nổ do pin lithium trên các chuyến bay

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 9/9 đã gửi cảnh báo an toàn tới các hãng hàng không về những rủi ro tiềm ẩn từ pin lithium trong khoang hành khách, sau khi hàng loạt sự cố nghiêm trọng được ghi nhận trong năm nay.

Pin lithium - hiện diện trong hầu hết thiết bị cá nhân như điện thoại, máy tính bảng, laptop - đang trở thành thách thức lớn đối với an toàn hàng không.

Theo FAA, từ đầu năm đến nay Mỹ đã ghi nhận 50 vụ việc liên quan đến khói, cháy hoặc hiện tượng quá nhiệt từ pin lithium-ion. Một số sự cố đã buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, gây thương tích cho hành khách hoặc làm hỏng thiết bị.

Do đó, FAA khuyến nghị các hãng hàng không triển khai những chiến lược giảm thiểu rủi ro, bao gồm: truyền đạt thông tin rõ ràng về nguy cơ cháy nổ từ pin cho hành khách và phi hành đoàn; đồng thời rà soát lại các quy trình ứng phó, đào tạo kỹ năng chữa cháy trên máy bay.

Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 5/8 trên chuyến bay của American Airlines từ Dallas (Mỹ) đi Madrid (Tây Ban Nha). Một chiếc điện thoại di động của hành khách đã quá nhiệt, bốc khói. Sự cố khiến hành khách bị thương, sàn máy bay hư hại và chuyến bay bị trì hoãn.

Trước đó, trên chuyến bay từ Chicago đến Portland (Oregon) ngày 12/7, một chiếc máy tính xách tay của hành khách bất ngờ quá nhiệt và phát khói. Phi hành đoàn đã cho thiết bị vào túi và đặt trong nhà vệ sinh, nhưng máy bay buộc phải đổi hướng, hạ cánh khẩn cấp tại Casper, bang Wyoming.

Không chỉ xảy ra trên máy bay chở khách, pin lithium còn gây nguy cơ trong vận tải hàng hóa. FAA cho biết tuần trước cơ quan này đã đề xuất phạt 60.000 USD đối với LG Energy Solution vì vi phạm quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm.

Hồi tháng 1/2024, công ty này bị cáo buộc gửi 5 viên pin lithium-ion từ Seoul (Hàn Quốc) tới Los Angeles mà không khai báo và đóng gói đúng cách.

Lô hàng này chỉ được phát hiện khi bốc cháy tại cơ sở phân loại hàng của FedEx ở Irvine, bang California./.

