Nam Phi: Sập công trình xây dựng, nhiều người mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công trình này không có kế hoạch xây dựng được phê duyệt và nhiều khả năng đang được thi công trái phép.

Nhà chức trách xác nhận có “nhiều người bị thương và mắc kẹt” và khẳng định các đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc tại hiện trường để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.



Ông Prem Balram - quan chức của công ty an ninh và ứng phó khẩn cấp tư nhân Reaction Unit South Africa - cho biết tòa nhà bị sập cao khoảng 3-4 tầng và là phần mở rộng của ngôi đền Hindu.

Theo ông, một trong những chủ sở hữu của ngôi đền có thể nằm trong số những người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, dù danh tính người này chưa được công bố.



Theo ông Balram, việc giải cứu những người sống sót sẽ là một “nhiệm vụ nặng nề”, do khối lượng lớn bêtông và kết cấu kim loại bị sập chồng chất lên nhau.



Ngôi đền Hindu nói trên nằm trên đỉnh một ngọn đồi, nhìn ra khu vực trang trại xung quanh. Những hình ảnh do chính quyền thành phố công bố cho thấy hiện trường tan hoang với kim loại bị uốn cong, các cột trụ đổ sập và những đống đổ nát ngổn ngang tại nơi ngôi đền từng tọa lạc.



Vụ việc này gợi lại ký ức đau buồn về thảm họa xảy ra năm ngoái tại thành phố George, nằm trên bờ biển phía Nam của Nam Phi, khi một tòa nhà chung cư đang xây dựng bị sập làm hơn 30 công nhân thiệt mạng.

Khi đó, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong suốt hơn một tuần.

Kết quả điều tra sau đó xác định nguyên nhân là do lỗi thiết kế, việc sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng và sự bất cẩn trong quá trình thi công./.

