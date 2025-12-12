Nhật Bản gỡ cảnh báo sóng thần sau động đất ở ngoài khơi tỉnh Aomori

Trưa 12/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã gỡ cảnh báo sóng thần ban bố trước đó vài giờ sau khi xảy ra động đất có độ lớn 6,7 ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước này.

Theo cơ quan trên, động đất xảy ở ngoài khơi tỉnh Aomori với độ sâu chấn tiêu 20km.

Ban đầu, cơ quan này phát cảnh báo sóng thần đối với các khu vực ven biển Thái Bình Dương của các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate và Miyagi, với dự kiến sóng có thể cao tới 1m. Tuy nhiên, cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ.

Trước đó vài ngày, tại Nhật Bản cũng vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,5 vào tối muộn 8/12 khiến JMA phải phát cảnh báo sóng thần đối với tỉnh Iwate cũng như một phần tỉnh Hokkaido và Aomori./.

