12 thói quen tưởng chừng lành mạnh nhưng lại không tốt cho sức khỏe

Mỗi khi bước sang Năm mới, không ít người lại lên kế hoạch thay đổi bản thân, tìm kiếm những thói quen tốt cho sức khỏe.

Và chỉ cần vài phút lướt mạng, bạn sẽ thấy vô số “bí quyết sống khỏe” đến từ chuyên gia dinh dưỡng trên Instagram, bác sỹ trên TikTok hay người thật việc thật chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Tuy nhiên, “lành mạnh” không phải lúc nào cũng là sự thật, nhất là khi lời khuyên đến từ Internet, nơi thông tin thiếu kiểm chứng có thể lan truyền nhanh hơn cả bằng chứng khoa học.

Nhiều thói quen nghe có vẻ tốt nhưng thực tế lại gây hại, theo cảnh báo của các bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng và trị liệu tâm lý được HuffPost phỏng vấn.

Dưới đây là 14 thói quen tưởng lành mạnh nhưng lại gây hại, theo phân tích của các chuyên gia.

1. Chỉ ăn khi cảm thấy đói

Trong thời đại mà thuốc GLP-1 phổ biến, lời khuyên “đói mới ăn” càng được nhiều người tin theo.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Nikki Fata cho biết cảm giác đói và no chịu ảnh hưởng của tâm trạng, lo âu, thuốc men… chứ không phản ánh đầy đủ nhu cầu năng lượng.

Nếu chỉ ăn khi đói, bạn rất dễ ăn thiếu chất, dẫn đến mệt mỏi, mất tập trung, khó chịu hoặc rối loạn tiêu hóa. Fata khuyên nên ăn cách nhau 2-3 giờ dù có cảm thấy đói hay không.

2. Tập luyện với tinh thần “không ngày nghỉ”

Khẩu hiệu “no days off” nghe có vẻ truyền cảm hứng nhưng cực kỳ phản khoa học.

Cơ bắp chỉ phát triển khi có thời gian nghỉ phục hồi. Thiếu ngày nghỉ khiến cơ thể suy kiệt, tăng nguy cơ chấn thương, kéo theo thời gian phải ngừng tập dài hơn.

“Hãy tập luyện vì niềm vui, không phải vì cảm giác tội lỗi,” chuyên gia tâm lý Melodie Simmons nhấn mạnh.

3. Ăn mật ong để trị dị ứng phấn hoa

Một số TikToker khuyên ăn mật ong nguyên chất để “tiêm” phấn hoa vào cơ thể. Nhưng bác sỹ dị ứng Stephanie Kayode khẳng định điều này không đúng.

Phấn hoa gây dị ứng là loại phấn nhẹ từ cỏ và cây, còn mật ong chứa phấn từ hoa - hoàn toàn khác nhau.

Điều trị đúng cách vẫn là thuốc kháng histamine và xịt mũi chống dị ứng.

4. Tự “bệnh hóa” bản thân quá mức

Văn hóa chữa lành khiến nhiều người phân tích quá mức mọi cảm xúc, từ đó tin rằng mình “có vấn đề.”

Theo chuyên gia trị liệu Amelia Kelley, điều này khiến con người mệt mỏi vì lúc nào cũng cố “sửa chữa” bản thân.

Đôi khi “lành mạnh” là để mình được yên, thực hành lòng tự trắc ẩn và lắng nghe bản thân một cách nhẹ nhàng.

5. Ăn phiên bản giàu protein của mọi món ăn

Protein quan trọng nhưng ám ảnh về nó lại không tốt.

Chuyên gia Simmons cho biết cơ thể cần sự cân bằng của tinh bột, chất béo, chất xơ và protein.

Thậm chí, nghiên cứu cho thấy ăn quá nhiều protein có thể rút ngắn tuổi thọ. Đừng biến protein thành cuộc thi.

6. Thực hiện “thải độc” và “tái tạo chuyển hóa”

Các chương trình detox bằng nước ép hoặc thảo dược rất dễ gây rối loạn đường huyết, mất chất điện giải và làm tổn thương gan-ruột.

Cơ thể vốn đã có hệ thống thải độc hoàn chỉnh: gan, thận, ruột, da…

Chuyên gia Carl Paige khuyến nghị tái tạo cơ thể bằng thói quen đơn giản: uống đủ nước, ăn đủ chất xơ, vận động, ngủ đúng giờ, tránh vi nhựa và ăn nhiều rau họ cải thay vì lạm dụng detox.

7. “Chăm sóc sắc đẹp” quá mức

Nhu cầu làm đẹp là chính đáng, nhưng xu hướng chống lão hóa quá mức có thể gây ám ảnh ngoại hình, theo chuyên gia Kelley.

Nhiều sản phẩm gắn mác “tự chăm sóc” thực chất cổ súy sự hoàn hảo và phủ nhận sự tự nhiên của cơ thể.

Hãy ưu tiên những hoạt động khiến bạn thư giãn thật sự không phải chạy theo một phiên bản “trẻ mãi không già.”

8. Ăn càng nhiều chất xơ càng tốt

Chất xơ tốt, nhưng quá nhiều sẽ gây đầy bụng, đau quặn, rối loạn tiêu hóa.

Nikki Fata khuyên hãy ăn đủ cho cơ thể, đừng biến chất xơ thành thử thách hoặc cuộc đua.

9. Theo dõi sức khỏe bằng đồng hồ và ứng dụng mọi lúc

Theo bác sỹ Michael Swartzon, việc theo dõi bước chân, nhịp tim và giấc ngủ liên tục có thể gây lo âu và khiến bạn bỏ qua cảm giác thật của cơ thể.

Dữ liệu sức khỏe hợp lý khi dùng đúng mục đích nhưng nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh khi dùng quá mức.

10. Dùng AI thay cho trị liệu tâm lý

AI hữu ích trong nhiều lĩnh vực nhưng không thể thay thế nhà trị liệu.

Chuyên gia trị liệu Matthew Solit cảnh báo từng có trường hợp chatbot đưa thông tin sai, gây hậu quả nghiêm trọng cho người có ý định tự tử.

AI nên được xem như công cụ bổ trợ, không phải lựa chọn thay thế cho trị liệu chuyên nghiệp.

11. Không dùng kem chống nắng

Một số influencer cảnh báo về kem chống nắng nhưng các bác sỹ khẳng định bỏ kem chống nắng là sai lầm nguy hiểm.

Bạn tăng nguy cơ ung thư da, lão hóa sớm và tổn thương do UV.

Hãy dùng kem chống nắng phổ rộng, mặc đồ bảo hộ và kiểm tra da định kỳ.

12. Uống quá nhiều loại thực phẩm bổ sung

Uống nhiều loại thực phẩm chức năng theo lời khuyên trên mạng có thể gây độc, tương tác thuốc và tốn kém vô ích.

Chỉ nên dùng các loại đã được chứng minh, theo chỉ định và khi dinh dưỡng không thể cung cấp đủ.

Xu hướng sức khỏe mới xuất hiện liên tục. Một số có thể hữu ích với nhóm người cụ thể, nhưng không phải dành cho tất cả.

Theo bác sỹ Robert Den, cách tốt nhất là tiếp cận mỗi trào lưu với sự tỉnh táo và kiểm chứng: sức khỏe cần được cá nhân hóa, không thể rập khuôn theo mạng xã hội./.

