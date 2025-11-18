Ai không nên ăn đậu đen - Cảnh báo từ góc nhìn dinh dưỡng

Vào những ngày hè oi bức, một ly nước đậu đen rang mát lạnh hay chén chè đậu đen ngọt dịu là món giải nhiệt được nhiều người yêu thích.

Theo các sách dinh dưỡng, trong đậu đen có chứa hàm lượng cao protein 24,4 g%, lipid 1,7g%, glucid 53,3g% và rất nhiều axit amin thiết yếu. Ngoài ra, đậu đen còn chứa rất nhiều vitamin quan trọng như vitamin A 5mg, B1 0,5mg, B2 0,21mg.

Đậu đen cũng cung cấp nhiều loại dinh dưỡng thực vật như saponin, anthocyanins, kaempferol và quercetin, tất cả các hợp chất này đều có đặc tính chống oxy hóa.

Không chỉ giúp thanh nhiệt, loại hạt nhỏ bé này còn được xem là “thực phẩm vàng” nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và làn da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể uống nước đậu đen hay ăn đậu đen thường xuyên mà không gặp rủi ro.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh những lợi ích, đậu đen vẫn tiềm ẩn một số tác dụng phụ nếu dùng sai cách hoặc với người có thể trạng đặc biệt.

Dưới đây là những nhóm đối tượng được khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh sử dụng đậu đen để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Người bị huyết áp thấp

Đậu đen có tác dụng hạ huyết áp, giải nhiệt, rất tốt cho người cao huyết áp. Nhưng với người huyết áp thấp, tác dụng này lại trở thành “con dao hai lưỡi”. Hàm lượng kali trong đậu đen có thể khiến huyết áp giảm sâu hơn, gây mệt mỏi, chóng mặt, tay chân lạnh, thậm chí rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, người huyết áp thấp nên hạn chế hoặc tránh uống nước đậu đen thường xuyên.

Người có thể chất hàn lạnh, tiêu hóa kém hoặc đang bị tiêu chảy

(Ảnh: Vietnam+)

Đậu đen có tính hàn mạnh, giúp làm mát cơ thể nhưng lại không phù hợp với người có cơ địa lạnh hoặc đang gặp vấn đề tiêu hóa.

Những người này nếu uống nước đậu đen có thể thấy lạnh bụng, đau quặn, đi ngoài phân lỏng hoặc tiêu chảy nặng hơn. Do đó, người có tỳ vị yếu, rối loạn tiêu hóa hoặc thường xuyên lạnh bụng nên tránh dùng đậu đen, đặc biệt là nước đậu đen rang.

Người già, trẻ nhỏ và người có thể trạng yếu

Hàm lượng protein cao trong đậu đen khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động mạnh để phân giải và hấp thu. Ở người cao tuổi, trẻ em hoặc người có sức khỏe yếu, hệ tiêu hóa thường không đủ mạnh, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, đau bụng sau khi dùng.

Đối tượng này chỉ nên ăn với lượng nhỏ và không nên dùng đậu đen liên tục, đặc biệt tránh uống đặc hoặc dùng thay nước lọc hàng ngày.

Người đang dùng thuốc điều trị

Đậu đen có khả năng giải độc và kết tủa kim loại nặng, nên nếu sử dụng cùng lúc với thuốc, có thể khiến giảm hiệu quả hấp thu của thuốc. Vì vậy, người đang trong quá trình điều trị - đặc biệt là dùng thuốc chứa sắt, kẽm, canxi hoặc đồng - cần uống cách thời điểm dùng đậu đen ít nhất 4 tiếng để tránh tương tác bất lợi.

Người mắc bệnh thận hoặc viêm đại tràng

(Ảnh: Getty images)

Do có tác dụng lợi tiểu, đậu đen có thể khiến thận phải hoạt động nhiều hơn. Người bệnh thận nên thận trọng khi sử dụng, tránh gây quá tải cho cơ quan này.

Tương tự, người bị viêm đại tràng, tiêu hóa kém hoặc đi ngoài phân lỏng cũng nên tránh dùng vì dễ khiến bệnh nặng thêm.

Những lưu ý khi sử dụng đậu đen

Chỉ nên uống nước đậu đen 2–3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100–250 ml.

Không dùng thay thế nước lọc hằng ngày.

Người bị tiểu đường không nên pha thêm đường khi uống.

Nên uống cách thời điểm ăn hoặc uống thuốc ít nhất 4 tiếng.

Đậu đen: Tốt nhưng không phải “thần dược”

Các chuyên gia nhấn mạnh, đậu đen chứa nhiều anthocyanin, isoflavone và các axit amin có lợi, nhưng không phải “thần dược” chữa bách bệnh. Dinh dưỡng hợp lý luôn nằm ở sự cân bằng và đa dạng thực phẩm, chứ không phải ở việc lạm dụng một món ăn hay thức uống duy nhất.

Khi có vấn đề về huyết áp, tiêu hóa hoặc bệnh mạn tính, người dân nên tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng đậu đen như một biện pháp hỗ trợ sức khỏe.

Đậu đen là món quà thiên nhiên tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng người, đúng cách và đúng liều lượng. Nhưng cũng như bất kỳ loại thực phẩm nào, “quá liều” có thể phản tác dụng.

Hiểu rõ cơ thể mình và lắng nghe lời khuyên chuyên môn là chìa khóa để biến đậu đen thành người bạn đồng hành an toàn, chứ không phải nguyên nhân gây rắc rối cho sức khỏe./.

