6 sai lầm khi ăn rau khiến lợi thành hại - liệu bạn có mắc phải?

Rau xanh là “thuốc bổ tự nhiên” của cơ thể, nhưng nếu ăn sai cách, một số loại rau quen thuộc có thể gây hại cho dạ dày, gan hoặc làm mất chất dinh dưỡng. Dưới đây là 6 lỗi phổ biến nhiều người mắc mà không ngờ tới.

6 sai lầm thường gặp khi ăn rau

Ăn giá đỗ sống hoặc chưa chín kỹ

Giá đỗ dễ bị nhiễm khuẩn trong quá trình ủ. Nếu ăn sống, bạn có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa do các chất ức chế men tiêu hóa vẫn còn hoạt động.

Cách đúng: Nên trụng giá trong nước sôi hoặc xào chín trước khi ăn, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa yếu hoặc trẻ nhỏ.

Ăn cà chua khi bụng đói

Cà chua chứa nhiều axit hữu cơ có thể kích thích dạ dày tiết axit quá mức nếu ăn khi chưa có gì trong bụng. Điều này dễ dẫn tới cảm giác ợ nóng, đầy bụng, thậm chí đau dạ dày.

Không nên ăn cà chua khi bụng đói. (Ảnh: iStock)

Cách đúng: Nên ăn cà chua sau bữa ăn chính, khi dạ dày đã có thức ăn giúp trung hòa lượng axit, vừa hấp thu tốt lycopene - chất chống oxy hóa quý giá trong cà chua.

Không luộc qua mướp đắng trước khi xào

Mướp đắng chứa axit oxalic - chất có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi. Nếu bỏ qua bước luộc sơ, lượng axit này vẫn còn nhiều trong món ăn.

Cách đúng: Luộc nhanh mướp đắng trong nước sôi khoảng 1 phút, sau đó vớt ra xào giúp món ăn bớt đắng và hấp thu canxi tốt hơn.

Để rau lá xanh quá lâu sau khi nấu

Rau lá xanh như rau muống, cải bó xôi, tỏi tây… sau khi nấu nếu để lâu ở nhiệt độ phòng sẽ sinh ra nitrit - chất có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Cách đúng: Ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản phần thừa trong tủ lạnh, không quá 12 giờ.

Ngâm nấm trong nước quá lâu

(Ảnh: iStock)

Nấm tươi giàu ergosterol - tiền chất của vitamin D khi tiếp xúc ánh sáng. Tuy nhiên, ngâm nấm lâu trong nước làm mất phần lớn dưỡng chất này cùng khoáng vi lượng.

Cách đúng: Rửa nấm nhanh dưới vòi nước, không ngâm lâu. Nếu phơi nấm tươi vài phút dưới nắng nhẹ trước khi chế biến, lượng vitamin D sẽ tăng đáng kể.

Uống nước ép cà rốt cùng rượu vang

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, khi kết hợp với cồn trong rượu có thể tạo ra các hợp chất không tốt cho gan. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng gan.

Cách đúng: Giữ khoảng cách ít nhất 3-4 tiếng giữa lúc uống nước ép cà rốt và sử dụng rượu.

Kết hợp rau củ thông minh - tăng gấp đôi lợi ích dinh dưỡng

Không phải thực phẩm nào cũng nên ăn riêng lẻ. Một số sự kết hợp tự nhiên có thể “kích hoạt” khả năng hấp thu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ bữa ăn.

Cà chua + dầu olive

Chất béo là “chìa khóa” mở đường cho lycopene - chất chống oxy hóa mạnh trong cà chua - được hấp thu tốt hơn. Một chút dầu olive khi chế biến món salad hoặc mì Ý không chỉ làm tăng hương vị mà còn giúp bảo vệ tim mạch.

Rau bina (rau chân vịt) + trứng luộc

Trứng chứa lecithin và vitamin D, hỗ trợ hấp thu sắt và folate trong rau bina. Đây là combo hoàn hảo cho bữa sáng nhẹ mà vẫn bổ máu, tốt cho người thiếu máu não.

Cà rốt + thịt bò

Cà rốt hầm thịt bò. (Ảnh: iStock)

“Bộ đôi vàng” cung cấp vitamin A, kẽm và protein - ba dưỡng chất giúp tăng cường thị lực, làm đẹp da và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào.

Bông cải xanh + chanh tươi

Vitamin C trong chanh giúp tăng hấp thu sắt non có trong bông cải xanh lên tới 3 lần (theo Cleveland Clinic). Chỉ cần thêm vài giọt nước cốt chanh sau khi xào là đủ để món ăn vừa ngon vừa bổ.

Cà chua + bông cải xanh

Nghiên cứu của University of Illinois cho thấy khi hai loại rau này được nấu cùng nhau, khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi ung thư tuyến tiền liệt tăng rõ rệt so với khi ăn riêng lẻ.

Ớt chuông đỏ + đậu đen

Ớt chuông cung cấp vitamin C dồi dào giúp cơ thể hấp thu sắt từ đậu đen hiệu quả hơn - một lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay.

Tỏi + rau cải (như cải thìa, cải xoăn)

Rau cải xào tỏi. (Ảnh: iStock)

Hai nguyên liệu này đều chứa hợp chất lưu huỳnh, khi kết hợp sẽ “kích hoạt” khả năng kháng viêm, hỗ trợ giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch (Johns Hopkins Medicine).

Bí đỏ + dầu dừa

Carotenoid trong bí đỏ là dưỡng chất tan trong chất béo, nên chỉ cần thêm một thìa dầu dừa khi nấu súp hoặc xào sẽ giúp cơ thể hấp thu vitamin A gấp nhiều lần./.

Cách bảo quản rau củ đúng chuẩn để giữ trọn dinh dưỡng Không rửa cải bắp, súp lơ trước khi cho vào tủ lạnh - hơi ẩm khiến chúng nhanh hỏng. Một số loại quả như bơ, chuối, dứa, cà chua, hành tây không nên bảo quản lạnh, chỉ cần để nơi thoáng mát. Hành tây để trong tất da chân có thể dùng tới 8 tháng; khoai tây để cùng táo giúp chậm mọc mầm. Măng tây nên cắm vào lọ có nước, phủ màng bọc rồi cho vào tủ lạnh - giữ tươi đến cả tuần. Chuối bọc phần cuống bằng giấy bạc, giúp kéo dài thời gian chín thêm 3-5 ngày. Gừng và nấm bảo quản trong túi giấy thay vì túi nilon để tránh ẩm mốc. Lau tủ lạnh định kỳ giúp môi trường bảo quản luôn sạch, hạn chế vi khuẩn ảnh hưởng rau củ./.

Cách rửa rau củ đúng cách giúp loại bỏ vi khuẩn và thuốc trừ sâu Trái cây và rau củ rất tốt cho sức khỏe nhưng thường tiềm ẩn nhiều vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu. Một vài mẹo làm sạch đơn giản trong gian bếp có thể giúp bạn ăn uống an toàn hơn mỗi ngày.