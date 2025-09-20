Những loại thực phẩm nào nên và không nên ăn khi bạn bị nhiệt miệng?

Cảm giác đau rát do nhiệt miệng gây ra thường khiến bạn ăn uống kém đi, đôi khi là bỏ bữa và dẫn đến thiếu chất. Nếu tình trạng không quá nặng, bạn hoàn toàn có thể tự chữa tại nhà bằng các thực phẩm phù hợp làm giảm viêm, giảm đau xót, nhanh lành vết nhiệt miệng.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đau và đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết nhiệt miệng.

Bị nhiệt miệng nên ăn gì?

Thức ăn mềm , dễ nuốt

Để hạn chế cảm giác khó chịu và đau rát, người bị nhiệt miệng nên ưu tiên các món ăn mềm, dễ nuốt như cháo, súp. Những món ăn này không chỉ dễ tiêu hóa mà còn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết, giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục và giảm thiểu tình trạng mệt mỏi, chán ăn thường gặp khi bị nhiệt miệng.

Nên ăn các loại rau xanh , trái cây

Rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin và khoáng chất, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình chữa lành vết loét do nhiệt miệng.

Để giảm bớt khó khăn khi ăn, bạn có thể lựa chọn các loại trái cây chín mềm hoặc ép lấy nước uống. Việc bổ sung rau xanh và trái cây vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và giảm thiểu nguy cơ tái phát nhiệt miệng.

Sữa chua

Sữa chua không chỉ là món ăn ngon miệng, mát lạnh mà còn chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Mặc dù không trực tiếp chữa lành vết loét do nhiệt miệng, nhưng sữa chua giúp giảm bớt cảm giác khó chịu và hỗ trợ quá trình hấp thụ dưỡng chất, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Các loại đậu

Các loại đậu với đặc tính mát, giải độc và thanh lọc cơ thể là sự lựa chọn tuyệt vời cho người bị nhiệt miệng. Bổ sung các món ăn từ đậu vào thực đơn không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ quá trình lành vết loét, từ đó giảm bớt sự khó chịu và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Ăn thịt, cá, trứng

Cá: Chọn các loại cá có tính mát như cá lóc, cá diêu hồng, cá trắm. Nên chế biến thành các món hấp, luộc hoặc nấu canh để giữ được tối đa chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa.

Thịt vịt: Vịt cũng là nguồn protein tuyệt vời có tính mát. Bạn có thể nấu cháo vịt, súp vịt hoặc các món hầm từ thịt vịt để thay đổi khẩu vị.

Thịt bò: Thịt bò nạc cũng chứa một lượng sắt đáng kể. Nên chọn phần thịt thăn hoặc phi lê để chế biến các món như bò lúc lắc, bò xào hoặc bít tết.

Trứng: Trứng luộc hoặc hấp là lựa chọn tốt nhất khi bị nhiệt miệng. Tránh các món trứng chiên, rán vì có thể gây nóng trong.

Thực phẩm giàu sắt

Súp lơ xanh: Súp lơ xanh chứa nhiều sắt và vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể luộc, hấp hoặc xào súp lơ xanh với các loại thịt để tăng thêm hương vị.

Rau bina (rau chân vịt): Rau bina là một nguồn sắt dồi dào khác. Bạn có thể ăn sống rau bina trong salad hoặc nấu canh, súp.

Trà xanh và rau má

Trà xanh: Uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày để giảm viêm và làm dịu các vết loét. Bạn có thể uống trà xanh nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích.

Rau má: Ép lấy nước rau má tươi và uống 1-2 ly mỗi ngày. Nếu không có rau má tươi, bạn có thể sử dụng bột rau má để pha nước uống.

Không nên ăn gì khi bị nhiệt miệng?

Bên cạnh việc bổ sung các thực phẩm có lợi, việc tránh những loại đồ ăn, thức uống không phù hợp cũng quan trọng không kém trong quá trình điều trị nhiệt miệng. Dưới đây là danh sách chi tiết những thực phẩm và đồ uống nên hạn chế tối đa để tránh làm tình trạng thêm trầm trọng:

Thức ăn và các loại quả chứa nhiều acid

Đây là nhóm thực phẩm đầu tiên cần tránh do acid sẽ khiến vết viêm loét miệng do nhiệt miệng lâu lành hơn, thậm chí xuất hiện nhiều hơn. Do vậy, hãy tránh xa thực món ăn hay loại quả nhiều acid như chanh, mận xanh, dứa…

Thay vào đó bạn có thể ăn những loại trái cây như cam, quýt, bưởi,... để bổ sung Vitamin C tốt cho sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tái phát.

Thức ăn cay nóng

Không thể bỏ qua thức ăn cay nóng là thực phẩm cần tránh khi bị nhiệt miệng, vị cay từ ớt hoặc nhiệt độ cao sẽ gây kích ứng khiến nhiệt miệng nặng hơn và bạn cũng bị đau xót nhiều hơn. Bên cạnh đó, chế biến thực phẩm ăn cũng cần tránh dùng nhiều gia vị kể cả bị cay hay mặn để vết nhiệt miệng nhanh lành hơn.

Càphê và các loại nước ngọt

Người bị nhiệt miệng nên kiêng uống càphê.

Trong càphê có chứa acid salicylic có thể gây kích ứng mô tổn thương trong miệng, từ đó gây nhiệt miệng hoặc làm nặng hơn vết nhiệt miệng. Do vậy, hãy tạm thời dừng sử dụng càphê hoặc cai hoàn toàn nếu bạn thường xuyên bị nhiệt miệng.

Ngoài càphê, người bệnh cũng nên tránh xa các loại nước ngọt chứa siro hay acid phosphoric là nguyên nhân gây viêm nhiễm, lở loét trong miệng.

Thói quen ăn uống tốt phòng ngừa nhiệt miệng

Nếu bạn thường xuyên bị nhiệt miệng, có thể chế độ ăn uống và sức khỏe của bạn đang không tốt nên cần xem xét loại bỏ các thói quen xấu, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh.

Hạn chế thực phẩm ít cay, ít gia vị, ít nóng dễ ăn và ít gây tổn thương cho miệng hơn.

Hạn chế ăn các món quá khô, quá cứng hoặc quá giòn sẽ làm tổn thương niêm mạc miệng gây ra nhiệt miệng, thay vào đó nên chọn các thức ăn mềm, dễ ăn.

Tránh thực phẩm, thức uống nhiều cồn hoặc các chất gây nóng người, tích tụ độc tố.

Tránh các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh hoặc chế biến sẵn chứa nhiều chất gây hại cho sức khỏe và khoang miệng./.

