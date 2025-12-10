4 cách xử trí để cơ thể nhanh hồi phục sau khi uống rượu bia

Cuối năm cũng là dịp diễn ra nhiều lễ hội, và rượu bia gần như trở thành thức uống không thể thiếu trên nhiều bàn ăn. Tuy nhiên, việc ham vui khiến nhiều người quá chén, khiến cơ thể quá tải, kéo theo mệt mỏi, choáng váng, nôn ói hoặc mất kiểm soát.

Ít ai biết rằng cách xử trí trong vài giờ đầu sau khi uống rượu bia đóng vai trò quyết định đến khả năng phục hồi và mức độ tổn hại mà cơ thể phải gánh chịu.

Dưới đây là những việc bạn nên làm ngay khi bản thân hoặc người thân có dấu hiệu say rượu để giảm tác hại của cồn, giúp cơ thể hồi phục an toàn và hiệu quả.

Dấu hiệu khi bị say rượu bia

Khi uống vượt quá ngưỡng cơ thể có thể chuyển hóa, rượu sẽ tác động đến não bộ và hệ thần kinh trung ương, khiến người uống dần mất kiểm soát. Các dấu hiệu thường gặp bao gồm:

- Cảm giác lâng lâng, chếnh choáng.

- Mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng.

- Nói líu lưỡi, phản xạ kém.

- Buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Không kiểm soát được lời nói, hành vi.

(Ảnh: iStock)

Theo các chuyên gia y tế, khi người uống bắt đầu cảm thấy khó chịu, buồn nôn liên tục hoặc nôn nhiều, đó có thể là dấu hiệu say nặng hoặc ngộ độc rượu.

Lúc này, người nhà nên nhẹ nhàng khuyên họ dừng uống, dìu đến nơi thoáng khí để nghỉ. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như nôn liên tục, lơ mơ, khó thở, co giật… cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Cách xử trí khi bị say rượu bia

1. Bù nước

Rượu có tính lợi tiểu mạnh, khiến cơ thể nhanh chóng mất nước và điện giải. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm là uống nước đầy đủ để cơ thể đào thải cồn tốt hơn.

Nước lọc là lựa chọn đơn giản và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, người say cũng có thể uống nước cháo loãng, nước cơm, nước canh, nước dừa, nước mía… để bổ sung nước và điện giải.

Nếu nôn nhiều, uống oresol pha đúng chuẩn sẽ giúp cân bằng điện giải an toàn, tránh nguy cơ rối loạn kiềm - toan hoặc tụt huyết áp.

2. Bổ sung năng lượng bằng món ăn nhẹ, dễ tiêu

Sau khi uống rượu, đường huyết thường giảm khiến cơ thể mệt mỏi, run rẩy hoặc choáng váng. Khi người say phần nào tỉnh táo, hãy cho họ ăn nhẹ để ổn định năng lượng. Các món ăn gợi ý gồm cháo loãng, súp, phở; bánh mì, bánh quy; chuối hoặc trái cây mềm

Các món giàu carbohydrate dễ tiêu sẽ làm dịu dạ dày, hạn chế nôn và giúp phục hồi nhanh hơn. Không nên ép người say ăn quá nhiều hoặc ăn món nhiều dầu mỡ, vì có thể khiến họ buồn nôn trở lại.

3. Nghỉ ngơi

Ngủ là cách giúp cơ thể hồi phục, nhưng không nên để người say ngủ li bì mà không kiểm tra tình trạng. Khi rượu vẫn còn nhiều trong máu, nguy cơ hạ đường huyết, nghẹn hoặc nôn khi ngủ là rất cao. Do đó, cứ sau vài tiếng cần đánh thức dậy để kiểm soát tình trạng sức khỏe, cho uống nước hoặc ăn để phòng hạ đường huyết.

Ăn cháo giúp giải rượu. (Ảnh: iStock)

Lưu ý:

Cho người say nằm nghiêng để tránh sặc nếu nôn.

Cứ vài giờ đánh thức để kiểm tra nhịp thở, phản xạ, ý thức.

Cho uống thêm nước hoặc ăn nhẹ khi có thể.

Nếu người say khó đánh thức, thở khò khè hoặc thở rất chậm, cần đưa đi viện ngay.

4. Theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm

Trong quá trình chăm sóc, nếu xuất hiện một trong các biểu hiện dưới đây, cần đưa người say đến cơ sở y tế lập tức:

- Lơ mơ, giảm ý thức, gọi hỏi không đáp.

- Thở yếu, thở chậm, thở khò khè hoặc nhịp thở không đều.

- Da lạnh, tái, môi tím hoặc nhợt nhạt.

- Nôn kéo dài, đau bụng dữ dội hoặc bụng chướng.

- Không kiểm soát được tiểu tiện.

- Tê yếu tay chân, nói ngọng, nhìn mờ - dấu hiệu tổn thương thần kinh.

- Co giật.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo ngộ độc rượu cấp - tình trạng có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Lời khuyên để hạn chế tác hại của rượu bia

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên uống rượu có chừng mực, uống từ từ và luôn ăn kèm thức ăn; xen kẽ uống rượu với uống nước lọc.

Tuyệt đối tránh hoàn toàn rượu không rõ nguồn gốc.

Với những người có bệnh gan mật, huyết áp, tim mạch…, tốt nhất là nên tránh xa rượu bia

Việc biết cách xử trí sau khi uống rượu chỉ là giải pháp tình thế. Quan trọng nhất vẫn là chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế rượu bia và xây dựng thói quen sống lành mạnh./.

