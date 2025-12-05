Dấu hiệu cho thấy miệng bạn chưa sạch dù đã đánh răng

Bạn đã nghe điều này hàng triệu lần: chìa khóa của sức khỏe răng miệng là đánh răng đều đặn. Nhưng ngay cả khi bạn đánh răng, súc miệng và cạo lưỡi đầy đủ, mảng bám và vi khuẩn vẫn có thể tồn tại trong khoang miệng.

Đó là lý do các nha sỹ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dùng chỉ nha khoa với tần suất lý tưởng nhất là mỗi ngày một lần.

Việc duy trì thói quen này đôi khi thật phiền toái nhưng có một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn cần cải thiện sức khỏe răng miệng: chỉ nha khoa có mùi hôi sau khi sử dụng.

Theo bác sỹ Natalie Jeong, Trưởng khoa Nha chu tại Trường Nha khoa Tufts (Mỹ), đây là dấu hiệu cho thấy mảng bám, vi khuẩn, thức ăn mắc kẹt hoặc viêm nướu đang diễn ra trong miệng bạn.

Dưới đây là điều mùi hôi từ chỉ nha khoa “bật mí” và cách bạn cần xử lý.

Chỉ nha khoa thực sự làm được gì?

Trước khi nói về nguyên nhân gây mùi, cần nhắc lại vai trò của việc dùng chỉ nha khoa.

Đánh răng hai lần mỗi ngày giúp ngăn ngừa bệnh răng miệng, nhưng không thể làm sạch hoàn toàn những khoảng giữa các răng. Lông bàn chải không thể tiếp cận khu vực hẹp đó. Theo bác sỹ Jeong, thức ăn và mảng bám tồn đọng lâu ngày sẽ cứng lại, hình thành cao răng, nguyên nhân gây bệnh nướu.

Đây là lúc chỉ nha khoa phát huy tác dụng: nó làm sạch những khe nhỏ giữa các răng và dưới đường viền nướu - nơi bàn chải không thể với tới.

Bác sỹ Marisol Tellez Merchan, Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe Răng miệng tại Đại học Temple (Mỹ), cho biết sử dụng chỉ nha khoa giúp giảm viêm nướu, hạn chế sâu răng và ngăn ngừa mất răng.

Khi chỉ nha khoa có mùi: Điều đó nghĩa là gì?

Nếu bạn ngửi thấy mùi khó chịu từ sợi chỉ sau khi dùng, có thể miệng bạn đang tồn tại vi khuẩn hoặc thức ăn mắc kẹt.

Theo bác sỹ Jeong, mùi nhẹ thường không đáng lo, đặc biệt nếu bạn vừa ăn hoặc đã lâu không dùng chỉ nha khoa. Đây là dấu hiệu bạn cần vệ sinh kỹ hơn.

Nếu bạn đánh răng và dùng chỉ thường xuyên nhưng chỉ vẫn có mùi nặng, hãy đặt lịch khám nha sỹ. Đây có thể là dấu hiệu viêm nướu, viêm nha chu hoặc sâu răng ẩn dưới mão răng hoặc miếng trám. (Nguồn: Drgingers)

Bác sỹ Merchan bổ sung: nếu thấy mùi hoặc thấy thức ăn dính trên sợi chỉ, bạn có thể cần dùng chỉ nhiều hơn hoặc thậm chí đánh răng lại.

Vậy có cần ngửi chỉ nha khoa mỗi lần dùng? Không bắt buộc, nhưng thỉnh thoảng kiểm tra sẽ giúp bạn đánh giá được tình trạng răng miệng.

Nếu bạn đánh răng và dùng chỉ thường xuyên nhưng chỉ vẫn có mùi nặng, hãy đặt lịch khám nha sỹ. Đây có thể là dấu hiệu viêm nướu, viêm nha chu hoặc sâu răng ẩn dưới mão răng hoặc miếng trám.

Dùng chỉ nha khoa có làm thưa răng không?

Rất nhiều người, vì nguyên nhân thẩm mỹ, đều đặt câu hỏi liệu việc dùng chỉ nha khoa có làm thưa răng không.

Câu trả lời từ các chuyên gia nha khoa là không, nếu bạn sử dụng chỉ nha khoa đúng cách. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội khiến các nha sỹ đều khuyến khích sử dụng chỉ nha khoa thay thế cho tăm xỉa răng hằng ngày.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu bạn không lựa chọn đúng loại chỉ tơ nha khoa chất lượng với kích thước lớn, việc sử dụng các loại chỉ này sẽ khiến răng bị thưa sau một thời gian.

Vì vậy, nếu chỉ nha khoa cách dùng đúng cách, chọn chỉ tơ chất lượng với kích thước mỏng, mềm, mịn nhưng có độ bền cao thì sẽ không làm thưa răng mà vẫn đạt hiệu quả làm sạch tuyệt đối.

Cách dùng chỉ nha khoa hiệu quả nhất

Theo bác sỹ Jeong, thời điểm lý tưởng để dùng chỉ là buổi tối.

Cách thực hiện: Dùng khoảng 45cm chỉ nha khoa, quấn quanh hai ngón tay giữa. Chừa lại 2-3cm để đưa nhẹ nhàng vào giữa các răng, luồn xuống dưới. Mỗi răng nên dùng một đoạn chỉ sạch.

Nếu việc dùng chỉ hằng ngày quá khó duy trì, bạn vẫn nên cố gắng thực hiện vài lần mỗi tuần. “Dùng ba lần mỗi tuần còn tốt hơn là không dùng chút nào,” bác sỹ Jeong nhấn mạnh./.

Người đàn ông cứng cơ hàm, mắc uốn ván từ một chiếc răng sâu Người nhà bệnh nhân cho hay khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông L. có biểu hiện loét miệng, đau lưỡi và có răng hàm trên số 26 bị sâu nhưng chưa điều trị.