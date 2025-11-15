Kim chọc tủy dài 22 mm rơi vào đường thở bé trai 3 tuổi khi đi làm răng

Xã hội

Dị vật được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phát hiện có một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, đầu còn lại nằm trong phế quản gốc trái, được xác định rất nguy hiểm.

Hình ảnh chiếc kim chọc tuỷ rơi vào trong đường thở của bé trai 3 tuổi. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 15/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa gắp thành công dị vật cho 1 bé trai bị kim chọc tủy dài 22mm rơi vào đường thở khi đi làm răng.

Đây là trường hợp hy hữu có thể gây hậu quả rất nặng như xẹp phổi, viêm phổi, áp xe phổi, tràn khí màng phổi, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bé N.Q.T.Đ (3 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, Quảng Trị) trong tình trạng ho nhiều, ho sặc.

Kết quả chụp phim cho thấy, một dị vật kim loại dài khoảng 22mm nằm ở góc carina (vị trí chia đôi khí quản) đe dọa gây tắc nghẽn đường thở của trẻ.

Ngay lập tức, các bác sỹ đã hội chẩn liên khoa và quyết định nội soi phế quản cấp cứu.

Dị vật được phát hiện có một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, đầu còn lại nằm trong phế quản gốc trái, được xác định rất nguy hiểm.

Sau 15 phút thao tác khẩn trương, dị vật được kíp mổ lấy ra an toàn. Bé trai cải thiện triệu chứng ngay sau can thiệp và xuất viện sau 48 giờ theo dõi.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhi, bé N.Q.T.Đ khi đang được làm răng thì bị kim chọc tủy bất ngờ rơi từ khoang miệng xuống đường thở./.

Hình ảnh chiếc kim chọc tuỷ rơi vào trong đường thở của bé trai 3 tuổi. (Ảnh: TTXVN phát)
