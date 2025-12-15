Chủ cơ sở bánh mỳ ở Quảng Ngãi chưa chứng minh được xuất xứ nguyên liệu

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, đến ngày 15/12, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 100 người dân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ Hồng Vân.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mỳ Hồng Vân chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Cụ thể, cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu; chủ cơ sở và nhân viên chưa có giấy khám sức khỏe, chưa được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; chưa công bố sản phẩm đối với các loại chả; chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều và chưa được tách biệt với các yếu tố gây ô nhiễm.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn số 2447/ATTP-NĐTT về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm này.

Cục yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan chức năng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Bánh mỳ Hồng Vân là thương hiệu có tiếng tại Quảng Ngãi. Cơ sở này còn là thương hiệu nhượng quyền với hơn 20 địa điểm bán ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận cấp cứu cho 15 trường hợp có các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu.

Những người này đều cho biết đã ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Hồng Vân tại các cơ sở khác nhau ở phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ. Các bác sỹ chẩn đoán những người này bị ngộ độc thực phẩm./.

Yêu cầu truy xuất nguồn gốc bánh mỳ khiến nhiều người nhập viện ở Quảng Ngãi Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị có liên quan truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc bánh mỳ khiến nhiều người nhập viện ở Quảng Ngãi.