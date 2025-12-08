Chó thả rông tấn công người ở Thành phố Hồ Chí Minh

Một bé gái 4 tuổi bị chó lạ tấn công gây thương tích nặng vùng mặt khi đang vui chơi tại quảng trường; đây là bài học cảnh báo các chủ vật nuôi cần tuân thủ quy định, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Tình trạng chó thả rông không rọ mõm đang tiếp tục gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tối ngày 7/12, một bé gái 4 tuổi đã bị chó lạ tấn công gây thương tích nặng vùng mặt khi đang vui chơi tại khu vực quảng trường xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tai nạn xảy ra khi bé gái đang chơi đùa thì bất ngờ bị một con chó lạ, nặng khoảng 15kg lao tới tấn công dữ dội. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp trở tay, bé gái bị cào, cắn rách sâu vùng mắt, mũi và cằm.

Sau tai nạn, ngay trong đêm, gia đình đã chuyển bé từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để xử lý chuyên sâu và tiêm vaccine phòng dại. Hiện sức khỏe bé tạm ổn định. Đáng nói, sau khi gây họa, con chó đã bỏ chạy và đến nay vẫn chưa xác định được chủ chó.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là sự việc hết sức đáng tiếc đối với gia đình và địa phương cũng như cộng đồng xã hội. Qua sự việc này, địa phương chỉ đạo các ngành, đặc biệt là các khu vực vui chơi trẻ em tăng cường hơn nữa công tác quản lý. Đối với gia đình nạn nhân, sau sự việc diễn ra, chính quyền vẫn giữ liên lạc với gia đình, nếu trong quá trình điều trị lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp với gia đình để làm thế nào điều trị tốt nhất cho cháu. Bên cạnh đó chỉ đạo lực lượng công an và các ngành liên quan, đặc biệt là các ấp truy xuất camera, truy tìm chủ nhân của chó để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm vật nuôi gây hại. Đây cũng là bài học cảnh báo cho các chủ vật nuôi, cần tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn cho cộng đồng./.