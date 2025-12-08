Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lễ thượng cờ SEA Games 33

Mỗi vận động viên Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực.

Chiều ngày 8/12, Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam và các đoàn tham dự Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á-SEA Games 33 năm 2025 tại Bangkok đã được tổ chức tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mark Indoor Stadium.

Trước khi lễ thượng cờ bắt đầu, ban tổ chức cùng các đoàn thể thao đã dành 1 phút mặc niệm Vương thái hậu Thái Lan Sirikit, người đã băng hà vào tháng 10 năm nay.

Lễ thượng cờ SEA Games 2025 diễn ra tại Khu phức hợp thể thao Huamark, cạnh nhà thi đấu bóng chuyền Huamark và sân bóng đá Rajamangala. Buổi lễ có sự góp mặt của toàn bộ 11 đoàn thể thao trong khối ASEAN.

Sau đó, ông Michai Inwood, Phó thống đốc phụ trách hành chính của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), Chủ tịch Ủy ban điều hành SEA Games 33, đọc bài phát biểu chào mừng lễ thượng cờ.

Sau bài phát biểu là nghi thức thượng cờ các nước theo thứ tự bảng chữ cái, lần lượt là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Việt Nam và cuối cùng là chủ nhà Thái Lan.

Đây là nghi thức mang ý nghĩa đặc biệt, vì sự kiện ghi dấu thời khắc các đoàn chính thức hiện diện tại kì đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam tham dự sự kiện là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục thể dục thể thao Việt Nam kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Cùng đi với ông là 23 thành viên của đoàn, trong đó lực lượng vận động viên chủ yếu là các kình ngư trẻ, những gương mặt triển vọng trên đường đua xanh sắp tới.

Mỗi vận động viên tranh tài tại SEA Games 33 không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực./.