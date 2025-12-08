Khai trương cặp cửa khẩu quan trọng Việt Nam-Campuchia

Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh)-Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).
Cặp cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km và cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 120km.
Việc khai trương cặp cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia./.
