Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu 55 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 8/12, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã tổ chức biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh là 55 người; đảm bảo cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người ngoài đảng, người tự ứng cử… theo quy định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Do đó, các đơn vị cần đảm bảo tốt việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, cũng như giám sát chất lượng bầu cử; quá trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng quy định pháp luật và phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XVI của Thành phố gồm 38 người; trong đó, 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của Thành phố giới thiệu.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự; bảo đảm tính đại diện giữa đại biểu hoạt động trong khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức kinh tế và đại biểu ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn và có các đề xuất liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu phù hợp với tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị tăng cơ cấu đại biểu dân tộc Hoa; bổ sung cơ cấu đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; bổ sung cơ cấu đại diện cho khối kinh tế tư nhân…/.