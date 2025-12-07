Bà Tẩn Thị Quế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Tại Kỳ họp thứ 34 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc sáng 7/12, bà Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu tham dự.

Tại kỳ họp, bà Tẩn Thị Quế cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Xác định đây là sự tín nhiệm, cũng là trách nhiệm trước đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri toàn tỉnh, bà Tẩn Thị Quế khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Bà Tẩn Thị Quế sinh ngày 17/7/1979, quê quán xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu; trình độ: Đại học Sư phạm ngành Sinh-Hóa, Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng; Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Tẩn Thị Quế đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường (cũ); Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tam Đường (cũ); Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Khai mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và cả giai đoạn 2021- 2025; xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, tạo nền tảng cho định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, nhất là giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025; kế hoạch năm 2026.

Năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,2%, vượt mục tiêu giao; trong đó công nghiệp-xây dựng tăng 11,78%, dịch vụ tăng 7,2%, nông-lâm-thủy sản tăng 4,9%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng.

Tỉnh tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản lượng lương thực đạt 226.000 tấn; sản lượng chè tươi đạt hơn 70.000 tấn; cây ăn quả trên 50.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.034 ha, sản lượng 4.000 tấn.

Công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt 9.503 tỷ đồng; có thêm 9 nhà máy thủy điện hoàn thành, nâng tổng công suất toàn tỉnh lên 3.230 MW. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 10.200 tỷ đồng.

Tỉnh đón 1,47 triệu lượt khách du lịch, doanh thu hơn 1.205 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương đạt 17.312 tỷ đồng, vượt 45% dự toán Trung ương giao. Giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt gần 72%; 95% dân số có bảo hiểm y tế; 10.134 lao động được giải quyết việc làm.

Phong trào thể thao, hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức sôi nổi, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại biên giới được tăng cường; hệ thống chính quyền 2 cấp hoạt động ổn định.

Năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nông nghiệp hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông lớn; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh và tăng cường đối ngoại.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra từ ngày 7-9/12./.

