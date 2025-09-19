Ông Lê Minh Ngân giữ chức Bí thư tỉnh ủy Lai Châu

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ông Lê Minh Ngân-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển,” ngày 19/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình đề ra.

Ông Lê Minh Ngân-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân, nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tập trung xây dựng văn hóa, xã hội, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

Cùng với đó, thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược: Đột phá về hạ tầng giao thông và logistics, bảo đảm kết nối thuận lợi với các vùng kinh tế trong khu vực. Đột phá về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và kinh tế xanh, gắn với du lịch, sản phẩm OCOP, kinh tế tuần hoàn. Đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.