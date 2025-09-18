Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 18/9, tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh Lai Châu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức thuộc 42 đảng bộ trực thuộc, đại diện 31.578 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; tập trung chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nêu rõ: Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh... Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của Đại hội và việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới. Do đó, các đại biểu cần phát huy tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các nội dung trong chương trình, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; dự báo sát tình hình, quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Trung ương để xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030; phương án nhân sự bảo đảm các điều kiện để tổ chức Đại hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Đảng bộ tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra đột phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển cao của đất nước.

Tỉnh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển sản phẩm đặc sản, dược liệu quý, chăn nuôi đại gia súc gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lai Châu đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng sạch, khai khoáng và công nghiệp chế biến, sớm triển khai dự án khai thác và chế biến đất hiếm; phát triển kinh tế đa ngành, nhất là kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế đối ngoại, thương mại biên giới.

Đảng bộ tỉnh Lai Châu cần chủ động bám sát những định hướng lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; vận dụng cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thành công các đột phá đã xác định.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện với tư duy, tầm nhìn và kiến thức mới; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, đặt nền móng cho các nhiệm kỳ tiếp theo...

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 5,4%/năm, quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 32.595 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Công nghiệp tiếp tục phát triển, chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 188,7 triệu USD. Du lịch tăng trưởng khá, ước trên 5 triệu lượt khách, số lượt khách tăng bình quân 33,4%/năm, tổng doanh thu ước đạt trên 3.800 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 22 khu, điểm du lịch được công nhận, hình thành một số bản nông thôn mới gắn với du lịch. Giáo dục đổi mới toàn diện, căn bản và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,9%/năm.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 cùng đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh đã giảm gần 900 tổ chức, đơn vị; gần 1.500 biên chế; 68 đơn vị hành chính cấp xã; 267 tổ chức cơ sở đảng, 79 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở...

Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nỗ lực khắc phục khó khăn, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIV đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức 42 hội nghị, 281 cuộc họp để cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; ban hành 11 nghị quyết chuyên đề, 3 đề án, 8 kết luận, 65 chương trình hành động và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, quy chế làm việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực...

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 19/9./.

Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đẩy mạnh thực hiện "bộ tứ nghị quyết trụ cột" Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, có tư duy đổi mới, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.