Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 2 ngày làm việc (17-19/9/2025) khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển," Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 47 đồng chí.

Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Lai Châu bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khát vọng mới.

Mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững, gắn với ba khâu đột phá chiến lược và các dự án trọng điểm, hứa hẹn mở ra giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.