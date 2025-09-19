Đại hội XIV của Đảng: Tạo đột phá, đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh

Ngày 19/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và chính thức bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Lai Châu bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khát vọng mới.

Mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững, gắn với ba khâu đột phá chiến lược và các dự án trọng điểm, hứa hẹn mở ra giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lê Minh Ngân khẳng định thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiễn của Lai Châu; là thắng lợi đầu tiên mở đường cho sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng; là động lực quan trọng để Lai Châu đạt được thành tựu to lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Lê Minh Ngân đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai.

Đồng chí yêu cầu tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát thực tiễn từng ngành, từng địa phương, với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện để từng bước đưa Nghị quyết lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức, biến thành hành động thiết thực, mang lại hiệu quả cụ thể, đưa Lai Châu ngày càng phát triển giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp lớn và 3 khâu đột phá, phấn đấu đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động nguồn lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là khai khoáng, du lịch, nông nghiệp.

Lai Châu chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng con người Lai Châu đoàn kết, nhân ái, sáng tạo.

Cùng với đó là nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập.

Ba khâu đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng giao thông, logistics, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trục, vùng kinh tế trong khu vực; phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và kinh tế xanh, với trọng tâm là cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới chất lượng cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/người/tháng; thu ngân sách đạt trên 4.500 tỷ đồng.

Ngành du lịch phấn đấu tăng trưởng khách bình quân 10%/năm, doanh thu đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tỷ trọng kinh tế số chiếm 9-10% GRDP. Hằng năm, tỉnh giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, đào tạo nghề cho 4.700 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm, đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Mục tiêu khác gồm đạt trên 13,5 bác sỹ/vạn dân, độ bao phủ bảo hiểm y tế trên 96%, ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Tỉnh tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc CT13 Bảo Hà-Lai Châu, cảng hàng không Lai Châu, hầm đường bộ qua đèo Khau Co, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, cải tạo nâng cấp quốc lộ 4D đoạn từ hầm Hoàng Liên đến xã Phong Thổ, quốc lộ 12 đoạn từ xã Phong Thổ đến cửa khẩu Ma Lù Thàng. Đây là các công trình then chốt để phá thế “ngõ cụt” địa lý, mở rộng liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại phiên khai mạc ngày 18/9, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.../.

