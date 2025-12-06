Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025

Sáng 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cũng tại Phiên họp, Chính phủ kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng chính sách tạm cư để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất và một số nội dung quan trọng khác.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 không còn nhiều, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và có nhiều thách thức lớn như cạnh tranh chiến lược; kinh tế, thương mại toàn cầu còn những khó khăn; lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt trên toàn cầu nhưng tốc độ không đồng đều...

Ở trong nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, cả nước nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai...

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, nhất là không xảy ra thiếu điện, lương thực, thực phẩm đáp ứng đủ cho người dân, kể cả trong bão lũ lụt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, áp lực lớn về lạm phát, tỷ giá; giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, có phần do ảnh hưởng mưa lũ; bão lũ, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân; giá vàng, tỷ giá USD neo ở mức cao; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn những hạn chế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tại Phiên họp các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhất là kết quả nổi bật và khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đặc biệt, phân tích tình hình thời gian tới và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng lĩnh vực, nhất là các giải pháp đột phá để tăng trưởng đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra là 8% trở lên như tăng cường xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, kích cầu tiêu dùng...

Công tác khắc phục hậu quả bão lũ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có gì đáng lưu ý như an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhà ở xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Phiên họp đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; bão lũ xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề và nhiều rủi ro; nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu “tác động kép” do các yếu tố bất lợi bên ngoài, thiên tai, mưa bão, lũ lụt vượt mức lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương.

Dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát thực tiễn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; chủ động chỉ đạo triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, bão lũ, khẩn trương, nhanh chóng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và ổn định đời sống.

Trong 11 tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 366 văn bản quy phạm pháp luật, 6.542 văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức 2.605 hội nghị, cuộc họp, làm việc, đi công tác địa phương, cơ sở; nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tháng 11 và 11 tháng năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn, cao hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí... khoảng 239,1 nghìn tỷ đồng; các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD, tăng khoảng 17,2% so với cùng kỳ, xuất siêu ước đạt trên 20,5 tỷ đô la Mỹ (USD). Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng khoảng 553,25 nghìn tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 2,4% về tỷ lệ và 155,7 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%.

Nhiều địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 06 địa phương tăng trưởng trên 10% gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi. Các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực và dự báo lạc quan về phát triển kinh tế của nước ta trong năm 2025.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; trong 11 tháng năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ gần 6,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các địa phương. Chính phủ đã thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia để thúc đẩy đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan gây ra bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều địa phương khu vực trung bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời, nhanh chóng, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm, từ xa công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, tái định cư cho tất cả các hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo được chú trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quân sự, quốc phòng an ninh được chú trọng; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại... được đẩy mạnh./.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 Sáng 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2025.