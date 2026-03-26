Đoàn kiểm tra số 28 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Chiều 26/3, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Văn Thanh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết thực hiện Quyết định số 28 ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị về thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trên 3 nội dung gồm: việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nội dung này; việc triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Buổi làm việc nhằm trao đổi, thống nhất và hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về các nội dung nêu trên.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan liên quan của thành phố Cần Thơ trong quá trình làm việc, góp phần giúp Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo./.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì kiểm tra, giám sát Đảng ủy Quân đoàn 12 Sáng 11/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy Quân đoàn 12.