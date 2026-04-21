Đường lối đối ngoại tạo xung lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Chiều 20/4, tại trụ sở Đảng Cộng sản Séc - Moravia (KSCM) ở thủ đô Praha, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đã có buổi trình bày sâu sắc, toàn diện về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho Ban lãnh đạo và đông đảo đảng viên của đảng bạn.



Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong không khí trao đổi cởi mở và hữu nghị, Đại sứ Dương Hoài Nam đã điểm lại những dấu mốc nổi bật của Đại hội XIV, nhấn mạnh các thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam, đồng thời khẳng định những định hướng chiến lược nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại trong giai đoạn tới.



Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, với phương châm “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển” và sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trong và ngoài nước, Đại hội XIV đã tổng kết chặng đường 40 năm Đổi mới - một hành trình chuyển mình sâu sắc và toàn diện của đất nước; thông qua văn kiện và nhiều quyết sách quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị tạo đà cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ sắp tới.



Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới: giai đoạn “bứt phá” với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và khơi dậy những động lực phát triển mới.

Đại hội XIV đề ra các mục tiêu cụ thể và đầy khát vọng nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.



Nhấn mạnh những thành tựu sau 4 thập kỷ Đổi mới, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm 35 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Việt Nam cũng đã ký kết và thực thi 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trở thành một trung tâm liên kết kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 38,42 tỷ USD. Đây là những con số phản ánh sinh động sức hấp dẫn ngày càng lớn của nền kinh tế Việt Nam.



Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã có bước chuyển mình mang tính lịch sử, từ chỗ bị bao vây, cấm vận sang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia, xây dựng mạng lưới gần 40 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, đồng thời là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vai trò và tiếng nói trên trường quốc tế.



Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, qua đó tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và huy động tối đa nguồn lực cho phát triển bền vững.



Đề cập quan hệ song phương, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Cộng hòa Séc, một đối tác hữu nghị truyền thống và là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam gắn kết với khu vực Trung và Đông Âu cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 1/2025 đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở ra những cơ hội mới đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Hai bên hiện đang tích cực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và lao động, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, năng lượng tái tạo, khai khoáng, dược phẩm và nông nghiệp thông minh.



Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Séc - Moravia, ông Milan Krajča, cho biết KSCM luôn theo dõi sát sao tình hình Việt Nam và đặc biệt ấn tượng về những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông đồng thời khẳng định KSCM mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn ủng hộ các nỗ lực phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Cũng theo ông Milan Krajča, dù cách xa về địa lý, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, trong đó ngoại giao nhân dân góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.



Trong phần trao đổi với các đại biểu, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đặc biệt là thế hệ thứ hai và thứ ba, đã hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, trở thành cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, hơn 200.000 người Việt Nam từng học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc cũng là nguồn lực quý báu, góp phần vun đắp và thúc đẩy quan hệ song phương./.

