Hội chợ mùa Xuân 2026: Kinh nghiệm công nghệ số và kết nối doanh nghiệp từ Séc

Tham tán thương mại Việt Nam tại Praha, ông Nguyễn Việt Anh cho biết kinh nghiệm kết nối doanh nghiệp hiệu quả và ứng dụng công nghệ số là những yếu tố Việt Nam có thể tham khảo để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Ông Nguyễn Việt Anh đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Praha về tình hình giao thương giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, cũng như kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm của nước sở tại.

Tham tán Nguyễn Việt Anh cho biết Cộng hòa Séc có kinh nghiệm rất lâu năm và bài bản trong tổ chức các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế, tiêu biểu là mô hình Trung tâm Hội chợ Brno (BVV).

Đây là một trong những trung tâm hội chợ lớn nhất châu Âu, hoạt động liên tục từ năm 1928, với lịch tổ chức dày đặc khoảng 50 hội chợ mỗi năm, trải đều các lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm đến công nghệ cao và quốc phòng.

Điểm nổi bật trong kinh nghiệm của Séc là sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước-doanh nghiệp-hiệp hội ngành hàng. Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ chính sách và bảo trợ sự kiện; doanh nghiệp là trung tâm trưng bày-kết nối; còn các hiệp hội và tổ chức quốc tế giúp nâng tầm chuyên môn và thu hút khách quốc tế.

Các hội chợ tại Séc không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối B2B, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng. Mô hình này là kinh nghiệm rất đáng tham khảo cho Việt Nam trong việc phát triển các sự kiện như Hội chợ Mùa Xuân, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả xúc tiến.

Theo Tham tán Nguyễn Việt Anh, Séc có nhiều nhóm sản phẩm thế mạnh phù hợp đưa vào Việt Nam thông qua Hội chợ Mùa Xuân và các hội chợ tương tự.

Thứ nhất là máy móc, thiết bị công nghiệp và nông nghiệp, bao gồm máy cơ khí, thiết bị tự động hóa, máy nông nghiệp, phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện. Đây là những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa sản xuất và hạ tầng của Việt Nam.

Thứ hai là sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao, như bia và đồ uống, sữa và sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, dược phẩm, mỹ phẩm, thủy tinh pha lê Bohemia-những mặt hàng có thể đáp ứng phân khúc trung lưu đang tăng nhanh tại Việt Nam.

Ông nhấn mạnh thuận lợi lớn là cơ cấu hàng hóa hai nước mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp; đồng thời EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên Liên minh châu Âu) giúp thuế quan giảm mạnh, tạo lợi thế về giá.

Tuy nhiên, khó khăn nằm ở rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh-kiểm dịch, mức độ nhận diện thương hiệu Séc tại Việt Nam còn hạn chế, chi phí logistics cao và cần thời gian xây dựng hệ thống phân phối.

Trong xu hướng tiêu dùng thông minh, Séc có nhiều sản phẩm công nghệ cao rất phù hợp với thị trường Việt Nam. Theo Tham tán Nguyễn Việt Anh, nổi bật là công nghệ thông tin và an ninh mạng, với các giải pháp phần mềm, bảo mật dữ liệu; công nghệ nano ứng dụng trong y tế, môi trường; thiết bị y tế, công nghệ sinh học; năng lượng tái tạo và công nghệ môi trường; cùng với giải pháp giao thông thông minh và xe điện.

Sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường Séc của Công ty CP WOODSLAND Tuyên Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Việc đưa các sản phẩm này đến Hội chợ Mùa Xuân không chỉ nhằm bán hàng mà quan trọng hơn là tạo cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh-liên kết sản xuất. Doanh nghiệp Việt Nam có thể trở thành đối tác phân phối, tiếp nhận công nghệ, từng bước nâng cao hàm lượng khoa học-công nghệ trong sản phẩm trong nước.

Ở chiều ngược lại, tại Séc, nhiều sản phẩm Việt Nam đã và đang được thị trường đón nhận tốt, tiêu biểu là dệt may, giày dép, càphê, nông sản nhiệt đới, thủy sản, thực phẩm chế biến và linh kiện điện tử.

Tham tán Nguyễn Việt Anh cho biết thuận lợi lớn là cộng đồng người Việt đông đảo tại Séc, tạo kênh phân phối ban đầu hiệu quả; ưu đãi thuế quan từ EVFTA; cơ cấu hàng hóa bổ sung cho thị trường Séc; và chất lượng hàng Việt ngày càng được cải thiện, đáp ứng tiêu chuẩn Liên minh châu Âu (EU).

Khó khăn chủ yếu là rào cản kỹ thuật khắt khe của EU, thiếu thông tin thị trường và đối tác phân phối lớn, cạnh tranh mạnh từ các nước khác, và hạn chế trong xây dựng thương hiệu Việt Nam tại thị trường sở tại.

Hội chợ Mùa Xuân được kỳ vọng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh ngay trên thị trường trong nước, giúp doanh nghiệp Việt so sánh trực tiếp với sản phẩm quốc tế, từ đó buộc phải cải tiến chất lượng, mẫu mã và công nghệ.

Bên cạnh đó, Tham tán Nguyễn Việt Anh cho biết sự kiện còn mở rộng cơ hội kết nối B2B, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Qua đó, Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là hội chợ tiêu dùng mà còn là công cụ nâng cao hàm lượng khoa học-công nghệ trong sản phẩm Việt, góp phần tăng sức cạnh tranh dài hạn.

Tham tán Nguyễn Việt Anh cho biết trong năm nay, Thương vụ Việt Nam tại Séc tập trung đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh trao đổi đoàn doanh nghiệp hai chiều, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ lớn tại Séc và Việt Nam. Trọng tâm là các lĩnh vực mũi nhọn gồm: nông nghiệp-thực phẩm, công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, năng lượng-môi trường, công nghệ cao và chuyển đổi số.

Thương vụ cũng tích cực tận dụng cơ chế Ủy ban liên chính phủ và EVFTA, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, cung cấp thông tin thị trường và tăng cường truyền thông, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác thương mại bền vững và thực chất giữa hai nước./.

