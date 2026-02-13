Hội chợ Mùa Xuân: Triển vọng hợp tác thương mại với Hong Kong

Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) là trung tâm, đầu mối giao thương kết nối thương mại nổi tiếng trong khu vực và ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế lớn của châu Á.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xúc tiến tiêu dùng và hợp tác thương mại thông qua Hội chợ Mùa Xuân, bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, đã chia sẻ một số kinh nghiệm của sở tại trong việc tổ chức những hội chợ lớn cũng như triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam-Hong Kong.

Phó Tổng Lãnh sự Vũ Thị Thúy cho biết tại hai trung tâm triển lãm lớn của Hong Kong là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong và Asia World Expo, gần như hằng tuần, hằng tháng đều diễn ra các sự kiện, hội chợ, triển lãm đa dạng các ngành nghề.

Hong Kong cũng là nơi diễn ra rất sôi động các cuộc trao đổi các đoàn tham quan, tìm hiểu thị trường, giao thương. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên và hiệu quả của các hiệp hội, nghiệp đoàn các lĩnh vực tại Hong Kong. Rất nhiều văn phòng đại diện cũng như phòng thương mại của các nước được đặt tại Hong Kong với mục tiêu thông qua đây để đến các thị trường trong khu vực.

Hong Kong còn là một trong những trung tâm trung chuyển lớn của khu vực và thế giới, là địa điểm rất hấp dẫn của các nhà xuất khẩu để thông qua Hong Kong, sản phẩm xuất khẩu có thể đi tiếp đến các địa điểm khác trong khu vực và quốc tế.

Theo bà Vũ Thị Thúy, để có thể duy trì và phát huy được vai trò là trung tâm tổ chức sự kiện, Hong Kong đã phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động kết nối giữa chính quyền Hong Kong và hiệp hội các ngành nghề cũng như các tổ chức doanh nghiệp, tạo nên hiệu ứng kết nối hết sức hiệu quả.

Đánh giá về những mặt hàng thế mạnh của Hong Kong có thể được đưa về Việt Nam để tham gia Hội chợ Mùa Xuân và các hội chợ tương tự trong tương lai, bà Vũ Thị Thúy chia sẻ rằng Hong Kong không mạnh về sản xuất các mặt hàng sản xuất lớn, cần nhiều nhân công. Tuy nhiên, Hong Kong cũng rất có ưu thế đối với các sản phẩm tiêu dùng thuộc ngành công nghiệp nhẹ, như các sản phẩm nội thất thông minh, hàng gia dụng…

Đến với Hội chợ Mùa Xuân lần này, Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong cũng giới thiệu một số doanh nghiệp Hong Kong sang khảo sát, tìm kiếm nguồn nhập khẩu hàng tại Việt Nam, đăng ký gian hàng giới thiệu sản phẩm Hong Kong tại Hội chợ. Ví dụ như một công ty thuộc Hội đồng năng suất Hong Kong đã mang đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 các giải pháp về công nghệ nhằm phục vụ Smart Home, Smart production…

Các doanh nghiệp Hong Kong đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như quy mô lớn của Hội chợ Mùa Xuân của Việt Nam lần này và cũng rất hy vọng qua Hội chợ có thể tìm kiếm được những đối tác Việt Nam để phát triển hơn nữa hợp tác kinh doanh với Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Vũ Thị Thúy cho biết với chiều dài hợp tác Việt Nam-Hong Kong qua các thời kỳ, trong nhiều năm nay Việt Nam luôn là một trong các đối tác nhập khẩu chính của Hong Kong.

Đặc biệt trong năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hong Kong. Tính cả năm 2025, theo thống kê của Hong Kong, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Hong Kong đạt 69,3 tỷ USD, tăng 75,3% (Việt Nam đứng thứ ba trong các đối tác thương mại chính của Hong Kong).

Trong các nhóm sản phẩm xuất khẩu sang Hong Kong phải kể đến các mặt hàng Việt Nam được ưa chuộng nhất tại Hong Kong như nhóm hàng lương thực thực phẩm, có thể kể đến những sản phẩm Việt Nam được ưa thích tại thị trường Hong Kong như gạo, trái cây, thủy hải sản, cà phê, hạt điều, các loại gia vị…

Ngoài ra, các sản phẩm may mặc, giày dép sản xuất tại Việt Nam cũng rất được ưa thích tại Hong Kong.

Tuy là một trong những nhà xuất khẩu chính của thị trường, nhưng sản phẩm Việt Nam cũng không tránh khỏi gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu sang thị trường Hong Kong. Một trong những khó khăn đó là sản phẩm Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các mặt hàng của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia….), Ấn Độ và các nước Nam Á.

Phó Tổng Lãnh sự Vũ Thị Thúy cho rằng với sự tham gia của nhiều sản phẩm nước ngoài tại Hội chợ Mùa Xuân lần này, cũng như các sự kiện khác trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội được giao lưu, hợp tác với các đối tác quốc tế.

Đông đảo người dân đến Hội chợ Mùa Xuân tham quan, mua sắm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Sản phẩm Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội được cọ xát với sản phẩm quốc tế, đồng thời cũng là một dịp để cập nhật với thị trường quốc tế, đặc biệt về mặt công nghệ. Đó cũng là cơ hội để các nhà sản xuất Việt Nam nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm Việt, góp phần làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt, nâng cao hàm lượng khoa học trong mỗi sản phẩm Việt.

Chia sẻ về kế hoạch của Thương vụ trong năm 2026 nhằm tăng cường giao thương giữa hai nước và những mũi nhọn trong việc thực hiện kế hoạch này, bà Vũ Thị Thúy cho biết Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thúc đẩy trao đổi các đoàn hai bên, kết nối doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư một cách hiệu quả. Tăng cường công tác nghiên cứu định hướng thị trường, tập trung tìm hiểu thông tin về thị trường, về các phân khúc sản phẩm để có thể đề xuất các chính sách hợp tác phù hợp với thị trường Hong Kong.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, khai thác các hội chợ, sự kiện kinh doanh có uy tín tại địa bàn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với thị trường, quảng bá các sản phẩm tốt, có năng lực xuất khẩu nhằm củng cố và phát triển thương hiệu của sản phẩm Việt Nam trên địa bàn.

Duy trì, tăng cường công tác thường xuyên của Thương vụ trong việc xác minh thông tin doanh nghiệp hai chiều để hỗ trợ doanh nghiệp hai bên có được các hợp tác hiệu quả, an toàn. Đề xuất các hợp tác giữa các cấp, các cơ quan ban ngành, các hiệp hội giữa Việt Nam và Hong Kong.

Cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền các cấp, cũng như sự hợp tác ngày càng gắn kết giữa khối doanh nghiệp hai bên, bà Vũ Thị Thúy kỳ vọng rằng năm 2026 quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ ngày càng được nâng lên./.

