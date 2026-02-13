Phối hợp cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho khu vực này.

Động thái trên được thực hiện căn cứ các công văn số 886 ngày 9/2/2026 và số 313 ngày 4/2/2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Hiện nay, hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) đang tạm ngừng hoạt động do vướng mắc tranh chấp dân sự liên quan đến chủ thể kinh doanh.

Việc dừng hoạt động này làm phát sinh nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung ứng nhiên liệu cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng xe dự báo tăng cao dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trước tình hình đó, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, không gián đoạn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng được đề nghị chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng hợp lý để hỗ trợ cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận hàng hóa nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu khi có nhu cầu hỗ trợ đột xuất.

Song song với bảo đảm nguồn cung, các địa phương cũng được đề nghị hỗ trợ tổ chức các điểm cung ứng bổ sung. Cụ thể, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu dọc các tuyến đường kết nối lên, xuống cao tốc cần tăng cường thông tin, hướng dẫn để phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu tại các điểm lân cận trước khi vào tuyến chính.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về tình hình cung ứng xăng dầu khu vực tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông.

Trong văn bản gửi các địa phương, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 tạm ngưng hoạt động có thể khiến các phương tiện bị động nếu không có phương án điều tiết kịp thời. Vì vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và hoạt động vận tải trên tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam trong dịp cao điểm Tết 2026./.

