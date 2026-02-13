Quảng bá tiềm năng kinh tế-thương mại Việt Nam tại Pháp

Ngày 12/2, tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance) phối hợp với EDHEC Business School - một trong những trường quản trị kinh doanh tốp đầu của Pháp và châu Âu - tổ chức hội thảo “Việt Nam ngày nay,” thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch ABVietFrance, đã giới thiệu khái quát về Việt Nam với diện tích hơn 331.000km2, dân số khoảng 101 triệu người, trong đó 67% dưới 45 tuổi - một lợi thế về cơ cấu dân số trẻ.

Ông nhấn mạnh những thành tựu kinh tế nổi bật kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986 và từng bước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và toàn cầu, như gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu từ tháng 8/2020.

Trong 20 năm qua, kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 6,3%/năm, thuộc nhóm cao của châu Á. Năm 2024, tăng trưởng đạt 7,1%; năm 2025 đạt 8,02%. Quy mô GDP tăng từ 57 tỷ USD năm 2005 lên 514 tỷ USD năm 2025, gấp 19 lần sau 2 thập niên.

Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 475 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước; tổng kim ngạch thương mại đạt 930 tỷ USD, tăng 18,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó công nghiệp chiếm 38% GDP, dịch vụ 50% và nông nghiệp 12%.

Bên cạnh tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, ông Nguyễn Hải Nam cũng đề cập đến vai trò của thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu gia tăng, cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đạt mức cao trong những năm gần đây, tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Theo Chủ tịch ABVietFrance, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao với GDP bình quân đầu người khoảng 15.000 USD.

Ông cho biết Việt Nam đang ở thời điểm phát triển thuận lợi, đặc biệt sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những định hướng chiến lược dài hạn đến năm 2030 và 2045.

Từ thực tiễn đó, ABVietFrance gợi mở cho sinh viên EDHEC nhiều cơ hội hợp tác, thực tập và làm việc tại Việt Nam trong các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục-đào tạo, du lịch, truyền thông, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. Hiệp hội cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của hai nước, góp phần tăng cường kết nối nguồn nhân lực trẻ.

Bạn Nguyễn Céline, sinh viên gốc Việt đang theo học chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh của EDHEC, nhận định Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nhiều cơ hội chưa được biết đến rộng rãi. Céline bày tỏ hy vọng thông qua hội thảo, các bạn sinh viên sẽ hiểu thêm về văn hóa và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, từ đó tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc tại một đất nước năng động và giàu bản sắc.

Trong khi đó, cô MARQUIS Noemie, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh và Văn hóa châu Á thuộc EDHEC, cho biết mục tiêu của hiệp hội là quảng bá văn hóa châu Á trong khuôn viên trường.

Theo Noemie, sự hợp tác với ABVietFrance là cơ hội phù hợp để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Hội thảo giúp sinh viên có thêm góc nhìn đa chiều về những cơ hội lớn đang mở ra tại Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới./.

