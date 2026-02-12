Khắc phục thẻ vàng IUU: Đà Nẵng thông qua chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản

Tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/2, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Có 5 chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu với 40% kinh phí hàng năm mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên, ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương.

Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá với mức hỗ trợ 50% giá trị thiết bị nhưng không quá 11.000.000 đồng. Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thuỷ sản điện tử.

Hỗ trợ xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; trong đó, hỗ trợ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên, nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.

Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm: Hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.

Đối tượng được hỗ trợ gồm tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu cá được đăng ký tại thành phố Đà Nẵng; trong đó, bao gồm: Tàu cá đăng ký mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tàu cá đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá tại thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam trước đây.

Các nội dung hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này là hỗ trợ sau đầu tư. Chủ tàu cá tự huy động nguồn vốn để thực hiện, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ cung cấp.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi chủ tàu cá nộp đầy đủ hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, thẩm định, đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp phát hiện hồ sơ kê khai không trung thực, không chính xác thì sẽ bị thu hồi toàn bộ số tiền hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 ra đời trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu (EC).

Trong thời gian qua, Trung ương và các tỉnh thành ven biển nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã và đang quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đội tàu thuyền khai thác hải sản trên cơ sở giảm thiểu tối đa các tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ. Kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mục tiêu của Nghi quyết là chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và tiến tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh./.

