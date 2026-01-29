Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng ra "tối hậu thư" xóa tàu cá 3 không

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải xem đây là đợt cao điểm "tuyên chiến" với khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho các đơn vị là phải hoàn thành việc kiểm tra 100% doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu và báo cáo kết quả ngay trong ngày 30/1/2026.

Tại công điện chỉ đạo, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phải lật lại toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2024 đến nay, đặc biệt là các lỗi mất kết nối giám sát hành trình (VMS) và vượt ranh giới biển. Mục tiêu là rà soát kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ lọt hành vi vi phạm hoặc xử lý không nghiêm minh.

Đối với nhóm tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép), thành phố giao trách nhiệm "người đứng đầu" rất cụ thể. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để phát sinh tàu cá trái phép hoạt động trên địa bàn quản lý.

Hình minh họa ngư dân xuống cá tại Âu thuyền Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Song song đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an được lệnh siết chặt vòng vây tại các cửa sông, bãi ngang. Yêu cầu kiên quyết là 100% tàu cá xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ, thực hiện đúng quy định bốc dỡ thủy sản tại cảng, ngăn chặn triệt để mọi hành vi khai thác bất hợp pháp./.