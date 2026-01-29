Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ các dự án có vốn bồi thường lớn

Trong thời gian gần đây, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cuối tháng 1/2026, tổng vốn giải ngân theo kế hoạch năm 2025 đạt 91,4%.

Trong giai đoạn "nước rút", thành phố tập trung thúc đẩy các dự án giải phóng mặt bằng trọng điểm, song song với việc đồng bộ nhiều giải pháp cho kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026.

Dẫn dữ liệu tổng hợp sơ bộ từ Kho bạc Nhà nước Khu vực 2, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tính đến hết ngày 28/1, khối lượng vốn đầu tư công giải ngân theo kế hoạch năm 2025 đạt 109.996 tỷ đồng, tương ứng 91,4% tổng mức vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 120.353 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 14.173 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 85% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đạt 95.823 tỷ đồng, tương đương 92,5%.

Nếu loại trừ phần kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân chung của thành phố ước đạt 92,5%.

Trong bối cảnh thời gian còn lại để thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 chỉ còn rất ngắn, khoảng hai ngày, áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân đang ở mức cao.

Trước tình hình này, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 cao nhất có thể.

Theo đó, các đơn vị được quán triệt bám sát tiến độ giải ngân đã cam kết với Ủy ban Nhân dân Thành phố, bảo đảm triển khai đúng kế hoạch. Đối với 27 ban quản lý dự án có quy mô vốn kế hoạch năm 2025 trên 1.000 tỷ đồng, ngoài việc giữ vững tiến độ đã đăng ký, thành phố kỳ vọng các đơn vị này tiếp tục nỗ lực cao hơn nhằm đóng góp tích cực vào mặt bằng giải ngân chung.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung theo sát việc thực hiện và giải ngân của các dự án có số vốn dự kiến giải ngân còn lại trong kế hoạch năm 2025 lớn.

Trọng tâm là đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục liên quan để tăng tốc giải ngân vốn bồi thường Dự án thành phần 1 Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một -Chơn Thành, đoạn qua Bình Dương (cũ) và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài giai đoạn 1, bao gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song với nỗ lực "chạy nước rút" cho kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công năm 2026, với tổng quy mô vốn dự kiến lên tới 148.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở tổng hợp tiến độ giải ngân do các đơn vị đăng ký, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo từng tháng, từng quý và cả năm.

Kế hoạch này sẽ xác định rõ nhiệm vụ, mốc tiến độ đối với từng nhóm dự án, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành chuyên môn trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành, theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Đây cũng sẽ là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công trong năm 2026.

Riêng các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan để hoàn tất thủ tục cần thiết, bảo đảm phân bổ toàn bộ nguồn vốn dự phòng còn lại, ước khoảng 18.400 tỷ đồng, ngay trong Quý 1/2026…/.

