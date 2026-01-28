Xã hội

Giao thông

Hà Nội: Ôtô lùi xe cán phải 2 người trên phố Khâm Thiên, một người tử vong

Trong lúc lùi xe trên phố Khâm Thiên, một xe ôtô bất ngờ tăng tốc, cán vào hai người phụ nữ cùng chiếc xe máy đang dừng đỗ phía sau khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Hùng Mạnh
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28/1, tại khu vực phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Tại thời điểm trên, xe ôtô biển kiểm soát 29E. 580.XX do tài xế B.B.L (sinh năm 1987) trú tại Hà Nội điều khiển, trong quá trình lùi xe từ khu vực số nhà 37 đến số nhà 53 phố Khâm Thiên, bất ngờ tăng tốc và cán vào 2 người phụ nữ cùng chiếc xe máy phía sau.

Cú tông mạnh khiến 2 người bị cuốn vào gầm xe ôtô. Hậu quả, vụ tai nạn khiến bà N., trú tại phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội tử vong tại chỗ; bà N.T.T trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #tai nạn giao thông #phố Khâm Thiên #ôtô #tai nạn chết người #phòng cảnh sát giao thông TP. Hà Nội
