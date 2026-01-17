Xã hội

Sơn La: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong,1 người bị thương

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ôtô khách giường nằm có 14 hành khách, 2 phụ xe và 2 lái xe, trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt.

Quang Quyết
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 17/1, tại Km225+148P, Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Châu, một số người bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được thông tin, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Đình Việt đã tới Bệnh viện Đa khoa Yên Châu thăm hỏi, động viên người bị thương, đồng thời, yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để cấp cứu, điều trị kịp thời, đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho người bị nạn.

Hạt Quản lý đường bộ số 10 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và chính quyền địa phương đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô khách giường nằm, biển kiểm soát 26F-008.XX, do tài xế N.V.H (trú tại tổ 6 Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) điều khiển theo hướng Hà Nội-Sơn La, khi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ bị kẹt phanh và lao sang bên trái, sau đó lái xe đánh lái sang phải thì bị đâm vào biển báo và hộ lan tôn sóng đầu cầu khiến xe bị lật xuống kè ốp mái đầu cầu.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng; xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng; nhiều hạng mục giao thông bị hư hỏng, hành lý hành khách rơi vãi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 14 hành khách, 2 phụ xe và 2 lái xe, trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt.

Hiện nay, ở tỉnh Sơn La nhiều khu vực có mưa, thời tiết sương mù, đường trơn trượt. Do đó, khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao cảnh giác khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông./.

